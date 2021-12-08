La jefa de gobierno de la Ciudad de México menciona que el impuesto del 2% a aplicaciones no afectará a usuarios o trabajadores. El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) propuso como parte del paq...

La jefa de gobierno de la Ciudad de México menciona que el impuesto del 2% a aplicaciones no afectará a usuarios o trabajadores. El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) propuso como parte del paquete fiscal 2022 el cobro de un impuesto del 2% a las aplicaciones de reparto, dirigido a personas físicas o morales que operen aplicaciones de entrega de productos o alimentos en la ciudad. Luego de las críticas que recibió la propuesta, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, defendió esta iniciativa que en los próximos días se discutirá en el congreso local. “No tienen por qué quejarse (los empresarios). Primero, por ejemplo, las aplicaciones ya lo tienen (el impuesto). Vamos a defender a los trabajadores, que los contratan como socios. A ellos todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad porque ellos requieren seguridad social y nosotros vamos a buscar, junto con el Gobierno de México, que puedan tenerlo”, dijo la funcionaria morenista. Sheinbaum mencionó que este gravamen no está dirigido a establecimientos o clientes que utilizan estas aplicaciones para laborar, sino a las mismas aplicaciones, las cuales como comenta, se llevan alrededor de 40% de las ganancias fuera del país.

Coparmex rechaza el impuesto

El pasado domingo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México manifestó su rechazo al impuesto a estas aplicaciones de reparto de comida y mercancía, junto al gravamen a los conciertos y eventos públicos transmitidos en vivo por internet, además de la extensión del impuesto a hospedajes en aplicaciones de renta de inmuebles. “Son inoportunas, en sentido contrario al espíritu de reactivación económica, e incoherentes respecto de los propósitos expresados por el propio gobierno de la ciudad en favor del empleo y la actividad productiva. Parece que su prioridad es la recaudación y no la reactivación”, dijo el organismo empresarial.

Las reformas y modificaciones

Las reformas y modificaciones para aplicar los impuestos son:

Reforma al artículo 164. Propone reformar el párrafo tercero para ampliar el cobro del impuesto sobre hospedaje y establecer obligación solidaria a los propietarios de inmuebles que rentan sus propiedades a través de plataformas tecnológicas tipo Airbnb para incentivar el pago de dicho impuesto.

Modificación al artículo 307 TER. Crea un nuevo impuesto sobre los servicios de entrega gestionados a través de plataformas tecnológicas como Rappi, Uber Eats, Didi Food, Jüsto, entre otras.

Reforma al artículo 134. Impone un impuesto a actividades, actos, eventos o exhibiciones artísticas, musicales, deportivas, taurinas, cinematográficas, teatrales o culturales transmitidas de forma digital y en las que haya el cobro de una cuota o aportación económica de por medio.

La respuesta de la jefa

Sobre la postura de la Coparmex, la jefa de gobierno respondió que se reunirá con el órgano empresarial para explicar en qué consiste y las razones de los gravámenes. “La mayor parte de estas aplicaciones se llevan sus ganancias fuera del país y no deja nada en México; entonces, es justamente a eso a donde se quiere, se está aplicando, es algo que incluso a nivel internacional se está planteando”, menciona. Sin embargo, el Congreso tendrá que tomar una decisión a más tardar el 15 de diciembre. “Y ellos van a estar de acuerdo con nosotros porque no es ni a los establecimientos y menos a los trabajadores y menos a los usuarios, es sobre las ganancias, que son alrededor del 40%, imagínense, lo que se paga que sale fuera del país”, menciona la jefa de gobierno.

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