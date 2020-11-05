El Presidente anunció que el estímulo fiscal podría aplicarse a más municipios de la frontera con Estados Unidos e incluso en la frontera sur El gobierno federal extenderá los estímulos fiscales vi...

El Presidente anunció que el estímulo fiscal podría aplicarse a más municipios de la frontera con Estados Unidos e incluso en la frontera sur El gobierno federal extenderá los estímulos fiscales vigentes para las empresas a lo largo de la frontera norte del país. Además, planea un programa similar de incentivos para algunos municipios de la frontera sur, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El crédito fiscal consiste en tasas preferenciales para el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR). En el caso del IVA, la reducción es de la mitad de la tasa ordinaria; en el caso del ISR la reducción es de un tercio.

López Obrador manifestó el pasado 3 de noviembre en conferencia de prensa que “las empresas y personas físicas con actividad profesional de algunas zonas cerca de la frontera con Estados Unidos que obtienen al menos el 90% de sus ingresos en esa región y cumplen con ciertos criterios ya gozan del esquema preferencial, que contempla un crédito fiscal de hasta un tercio del ISR”.

Es importante mencionar que, actualmente, el estímulo fiscal está vigente para 43 municipios de los estados Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. El presidente señalo que “se va a ampliar el programa de apoyo a toda la franja fronteriza del norte del país”. AMLO aseguró que también estaba analizando implementar un programa similar en la frontera sur, y mencionó la ciudad de Chetumal en Quintana Roo, Tapachula en Chiapas, así como unos 10 parques industriales en los estados de Veracruz y Oaxaca.

El mandatario explicó que “vamos a anunciarlo en conjunto, de manera integral en unos días más”.

De acuerdo a lo contemplado en el Presupuesto de Egresos 2020, el gobierno federal considera dejar de recaudar 74 mil 973 millones de pesos por el estímulo del IVA y 3 mil 56 millones de pesos por el del ISR.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.