Ahora, las empresas privadas podrán importar petrolíferos a través de lugares distintos a los autorizados. Esta semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la segunda versión anti...

Ahora, las empresas privadas podrán importar petrolíferos a través de lugares distintos a los autorizados. Esta semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la segunda versión anticipada de la Novena Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior. El cambio principal en esta versión es que los importadores de petrolíferos e hidrocarburos podrán introducir estos productos al país en lugares distintos a los autorizados (LDA). Los LDA son puntos de entrada y salida al país distintos a las 44 aduanas existentes. Para esto, se modificaron las reglas 2.4.1., y 2.4.2., y se añadió la regla 2.4.1.1. En junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificó las Reglas de Comercio Exterior. Con ese cambio, establecieron que solamente las empresas estatales podían importar y exportar hidrocarburos, petrolíferos, minerales y precursores químicos a través de los LDA. En ese momento, se explicó que la medida era para combatir el el contrabando de combustible.

Empresas deben cumplir con más requisitos

Así, con el nuevo documento se revierte esta disposición publicada en junio. Sin embargo, como señala *Oil & Gas Magazine,*el SAT añadió algunos requisitos para conseguir la autorización.

Ahora, las unidades de transporte de las empresas privadas deben contar con cámaras portátiles.

También deben tener un sistema de circuito cerrado de televisión.

Además, deberán guardar las grabaciones por 60 días hábiles.

Por último, las cámaras deben vigilar en todo momento las áreas de carga, descarga, entradas y salidas.

En entrevista con El Financiero, Gerardo Canseco, socio de la firma Chevez Ruiz Zamarripa, explicó que los nuevos requisitos aumentan la carga administrativa para las empresas. Sin embargo, también señaló que son razonables y dijo que el gobierno escuchó a las empresas y a los efectos colaterales de los cambios aplicados en junio. Con información de El Financiero y Oil & Gas Magazine https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/28/sat-se-ablanda-con-importadores-de-gasolinas/ ttps://www.oilandgasmagazine.com.mx/sat-habilita-la-autorizacion-de-lda-en-petroliferos/

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