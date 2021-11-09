Raquel Buenrostro defendió los beneficios administrativos que serán parte fundamental del Régimen Simplificado de Confianza. Durante la conferencia mañanera del lunes pasado, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Servicio de Administración Tributaria (SAT), habló sobre las ventajas y beneficios de la Miscelánea Fiscal 2022, principalmente por el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Con la entrada en vigor del nuevo régimen, que es opcional, se busca simplificar el pago de impuestos y la administración, configurándose como un régimen de impuesto sobre ingreso bruto, sin deducciones, pero con tasa progresiva máxima de 2.5%. Las personas físicas con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año podrán acceder a él. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hay cerca de 10 millones de personas físicas con actividad empresarial elegibles para el régimen. Para personas morales, el límite es de 35 millones de pesos al año. Se estima que cerca del 96% de personas morales podrían entrar en este régimen.

Buenrostro expone facilidades

En primer lugar, resaltó las simplificaciones administrativas con el Impuesto Sobre la Renta (ISR). En este sentido, dijo que la declaración de impuestos será mucho más sencilla. Además, señaló que solamente se pagarán impuestos sobre flujo de efectivo; es decir, "si le paga, entonces paga el impuesto; si no recibe pago, no paga nada". Buenrostro también dijo que en algunos casos los contribuyentes podrán pagar por parcialidades. Así, tendrán más liquidez para manejar sus negocios. La titular del SAT también dijo que, debido a las simplificaciones, los contribuyentes no necesitarán la ayuda de contadores públicos. Esto ayudará directamente a las pymes que no cuentan con los conocimientos técnicos o la capacidad económica para contratar a los contadores.

Otras ventajas

Para personas físicas

La ventaja principal es que habrá tasas impositivas mínimas según los ingresos de cada contribuyente.

Así, la tasa mínima es de 1% cuando los ingresos anuales sean menores a 300 mil pesos; por otro lado, la máxima será de 2.5% para ingresos entre 2,5 y 3.5 millones de pesos al año.

Otro beneficio es que todas las facturas de este régimen participarán automáticamente en el sorteo del Buen Fin del SAT.

Por último, no deberán presentar declaraciones informativas ni contabilidad electrónica, ya que todo se hará automáticamente.

Para personas morales

El régimen contará con un esquema de deducción de inversiones a corto plazo. La deducción dependerá del tipo de bien y del monto invertido.

También se les permitiría la acumulación de ingresos y deducción de las erogaciones hasta que éstos efectivamente se perciban y se paguen, con el fin de apegarse a los flujos de efectivo de los contribuyentes.

Al igual que con personas físicas, la información de los CFDI se subirá automáticamente a las plataformas del SAT. Así, será más fácil y rápido cumplir con las declaraciones provisionales y anuales.

Con información de Milenio y El Universal https://www.milenio.com/politica/sat-presenta-beneficios-beneficios-miscelanea-fiscal-2022 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/raquel-buenrostro-expone-sistema-tributario-mas-justo-para-que-los-que-tienen-mas-paguen-mas

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.