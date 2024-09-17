Los contribuyentes que capitalicen pasivos deben certificar la existencia contable de la deuda y su valor, mediante un Contador Público Inscrito y siguiendo las reglas del SAT La capitalización de ...

Los contribuyentes que capitalicen pasivos deben certificar la existencia contable de la deuda y su valor, mediante un Contador Público Inscrito y siguiendo las reglas del SAT La capitalización de pasivos es un proceso donde una empresa convierte sus deudas en capital o acciones. Por ejemplo, un acreedor puede aceptar acciones en lugar de un pago en efectivo por la deuda que se le debe. Según Fiscalia, desde la reforma fiscal de 2021, los contribuyentes que capitalicen pasivos deben certificar la existencia contable de la deuda y su valor, mediante un Contador Público Inscrito y siguiendo las reglas del SAT.

Obligaciones de certificación

El Código Fiscal de la Federación (CFF) exige a los contribuyentes que capitalicen pasivos conservar:

Actas de asamblea que acrediten los aumentos de capital.

Certificación de la existencia contable del pasivo y su valor.

Esta certificación debe cumplir con las características que el SAT establezca.

Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital (AFAC)

Fiscalia también aclara que las AFAC suelen registrarse como pasivos, pero la Norma de Información Financiera (NIF) C-11 las coloca como capital si cumplen los siguientes requisitos:

Hay un compromiso formal de aplicar las aportaciones para aumentos de capital. Se establece un número fijo de acciones por el monto aportado. No tienen rendimiento fijo antes de la capitalización. No son reembolsables y se reconocen en la moneda funcional de la entidad.

Si no se cumplen estas condiciones, las AFAC deben registrarse como pasivo, y al capitalizarlas, será necesario certificar su existencia. Es crucial llevar un registro adecuado y cumplir con las obligaciones fiscales al manejar capitalizaciones de pasivos y AFAC, evitando riesgos de sanciones o multas.