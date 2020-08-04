En el primer semestre del año, los contribuyentes impugnaron créditos fiscales por un total de 492 mil millones de pesos. En los primeros seis meses del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 269 mil millones de pesos por auditorías a nivel federal en el primer semestre de 2020. Esto representa un aumento de 15.4% frente a los 233 mil millones de pesos que se recaudaron en todo 2019 y un crecimiento de 177% respecto al primer semestre de 2019 . Además, es un nuevo récord de recaudación para las auditorías. Algunos especialistas han dicho que el incremento se debe a una falta de mecanismos de defensa de los contribuyentes. De acuerdo con Guillermo Mendieta, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), el SAT incrementó la presión fiscal en este periodo. Por otro lado, Mendieta dijo que los contribuyentes no han tenido acceso a tribuales. Debido a la pandemia, varios de ellos se quedaron sin medios de defensa desde marzo.

Contribuyentes impugnan créditos fiscales

Sin embargo, en este periodo los contribuyentes casi rompieron otro récord: el monto más alto de créditos y adeudos fiscales impugnados. En el primer semestre de 2020, los contribuyentes impugnaron 492 mil millones de pesos por créditos o adeudos fiscales. Esto representa el segundo monto más alto para un mismo periodo; en 2012, se impugnaron créditos por un total de 521 mil millones de pesos. Estos créditos irán a litigios donde se decidirá si el fisco puede cobrarlos o no. En el mismo periodo del año pasado, los contribuyentes impugnaron un total de 476 mil millones de pesos. En este periodo también se generaron créditos fiscales que el SAT considera factibles de cobro. Estos suman un total de 232 mil millones de pesos. Por último, en el periodo se generaron créditos no factibles de cobro por un total de 124 mil millones de pesos. También hay que destacar que en el primer semestre del año, Hacienda logró recuperar 35 mil millones de pesos por créditos fiscales. Al principio del año, el objetivo en este rubro era recuperar 15 mil millones de pesos; es decir, superaron la meta por más del doble. Con información de Dinero en Imagen

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