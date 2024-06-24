En solo cinco meses de 2024, el SAT ha logrado una recaudación récord de 359 mil millones de pesos de grandes contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó resultados impres...

En solo cinco meses de 2024, el SAT ha logrado una recaudación récord de 359 mil millones de pesos de grandes contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó resultados impresionantes de su programa de fiscalización dirigido a grandes contribuyentes durante el período de enero a mayo de 2024. Este esfuerzo coordinado ha generado un aumento considerable en los ingresos tributarios, destacando la efectividad de las estrategias implementadas.

Detalle de la recaudación

La fiscalización, que se centra en empresas con facturación anual superior a 1,800 millones de pesos y abarca 18 sectores económicos, incluyendo el acerero, automotriz, construcción, electrónicos y financiero, ha resultado en una recaudación significativa.

Descripción Cifra (millones de pesos) Recaudación Enero-Mayo 2024 359,025 Incremento respecto al año pasado 261,563 Recaudación de otros contribuyentes 109,927 De comercio exterior 29,298

Impacto en la recaudación total

Los grandes contribuyentes han aportado el 52% de los ingresos tributarios totales del período, sumando un total de 1.113 billones de pesos. De esta cantidad, el 24% corresponde a retenciones del impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios.

Estrategia y futuro

Este aumento en la recaudación es fruto del Plan Maestro 2024 del SAT, que tiene como objetivo optimizar la recaudación, mejorar la atención al contribuyente y eliminar prácticas que perjudican la base tributaria. El SAT continúa fomentando el cumplimiento voluntario, mientras avanza con la regularización de empresas que aún no cumplen totalmente con sus obligaciones fiscales. La mejora continua en la fiscalización y la tecnología aplicada para identificar conductas evasivas demuestra un avance significativo hacia una mayor transparencia y responsabilidad fiscal en México.