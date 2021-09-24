La Procuraduría Fiscal de la Federación está dispuesta a otorgar acuerdos reparatorios, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos. Esta semana, Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, reiteró que está dispuesto a buscar acuerdos reparatorios con evasores fiscales cuando la ley lo permita. Para que se den estos acuerdos, Romero Aranda señaló que los contribuyentes deben asumir la responsabilidad y pagar todo el monto debido a las autoridades fiscales. Actualmente, con la reforma penal fiscal, las penas por evasión son más severas, ya que varios delitos fiscales se equiparan con delincuencia organizada, que conlleva 16 años de prisión. La reforma penal fiscal incluye los siguientes cambios:

Equipara contrabando con delincuencia organizada.

Equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada.

Establece prisión preventiva para delitos fiscales.

Equipara la compra venta de facturas falsas con delincuencia organizada.

Acuerdos reparatorios cuando la ley lo permita

Como señala La Jornada, Romero Aranda dijo que la Procuraduría Fiscal de la Federación podría otorgar el perdón si los contribuyentes pagan todo lo debido a Hacienda. “No queremos gente en la cárcel, queremos gente que pague sus contribuciones”, expuso. En ese sentido, “si aplica la reforma penal no habría propiamente un acuerdo reparatorio, pero la política que manejamos es que si se cumple a satisfacción de la Secretaría (de Hacienda y Crédito Público), esto es que (los contribuyentes) paguen todo lo que deben, nosotros podríamos otorgar el perdón”, expuso en un encuentro organizado por la Escuela Libre de Derecho. Sin embargo, hay algunas reglas que se deben tener en cuenta. En casos anteriores a 2020, cuando entró en vigor la reforma, el dinero no puede venir de empresas factureras, los contribuyentes no pueden ser reincidentes y se debe saldar la deuda completamente. Para casos posteriores a la reforma, no existe en sí un acuerdo reparatorio. Sin embargo, Romero Aranda dijo que se pueden buscar mecanismos de cobro siempre y cuando no exista prisión preventiva. Hay que recordar que a mediados del año pasado, Walmart, IBM, FEMSA y otras grandes empresas pagaron cerca de 35 mil millones de pesos por acuerdos reparatorios. La PFF fue una de las principales responsables de conseguir estos pagos. En el caso de Walmart, por ejemplo, el acuerdo establecía que la minorista debía publicar, en un diario de circulación nacional, una disculpa y un exhorto a la sociedad a que cumplan sus obligaciones fiscales. En julio, Romero señaló que se está trabajando en que todas las entidades federativas adopten la reforma penal fiscal. Así, la PFF podrá presentar las querellas por defraudación fiscal en todo el país y conseguir los acuerdos reparatorios o sentencias condenatorias que sigan mejorando la recaudación. Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/23/economia/abre-el-gobierno-la-puerta-a-acuerdos-con-empresas-evasoras/

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