Las firmas que se dedican a recursos humanos, proceso de nómina, reclutamiento, selección, capacitación de personal han tenido un crecimiento para atender estas nuevas necesidades Las compañías de ...

Las firmas que se dedican a recursos humanos, proceso de nómina, reclutamiento, selección, capacitación de personal han tenido un crecimiento para atender estas nuevas necesidades Las compañías de gestión de personal y recursos humanos (RRHH) se beneficiaron con la reforma al outsourcing que entró en vigor en septiembre pasado. Como menciona Juan Pacheco al portal Merca2.0, socio director en la firma de contaduría y consultoría de negocios De la Paz, Costemalle-DFK, “cuando los empresarios entendieron que debía tener dentro de su negocio a todo su personal y ya no podían depender de un tercero, muchos se dieron cuenta que no tenían área de RRHH, especialistas de procesos de nómina, software ni nada”. Además, explicó que las firmas que se dedican a recursos humanos, proceso de nómina, reclutamiento, selección, capacitación de personal han tenido un crecimiento para atender estas nuevas necesidades.

Reconversión necesaria

De acuerdo con el medio, la situación para las empresas que antes se dedicaban a ofrecer servicios de outsourcing pueden en el mercado mediante una reconversión a despachos de servicios especializados. “Antes proveías contadores a las empresas y se los administrabas. Ahora puedes tener un despacho de contadores que ofrezca servicios de contabilidad y te cambias. Esos servicios van a ir evolucionando y tendrán que competir con otro tipo de empresas”, explica Jorge Pérez Izquierdo, director general de la firma de soluciones de capital humano Grupo PAE. Como reportamos en El Contribuyente, con los cambios derivados de la reforma a la subcontratación, la carga de trabajo, así como en el enfoque en las áreas de Recursos Humanos han visto ajustes importantes.

Una encuesta realizada por evaluar.com a directivos y gerentes del sector encontró los siguientes resultados:

El 35% de los encuestados dijo que la carga laboral aumentó entre 30% y 50%.

El 29% de los encuestados reportó que la carga laboral aumentó entre 50% y 80%.

26% dijo que la carga aumentó entre 10% y 30%.

Para el 10% de los encuestados, el aumento fue de más de 100%.

En entrevista con IDC Online, Gabriela Rodríguez, directora regional para Latinoamérica de evaluar.com, explicó que antes de la reforma, los procesos y actividades de recursos humanos estaban subcontratados. En su momento, Rodríguez dijo que el área de RRHH regresará a desempeñar un rol más operativo como lo hacía antes.

Otros impactos de la reforma

Por su parte, el IMSS destacó que de los cinco millones de trabajadores que se encontraban bajo una figura de subcontratación, 2.9 millones ya se encuentran registrados con un “patrón real”.

Además, el instituto detalló que para el universo de 2.9 millones de trabajadores, entre noviembre 2020 y enero 2022, el salario base de cotización subió de 467.9 a 560.8 pesos, lo que equivale a un incremento de 19.9%. Es importante señalar que en el caso de las mujeres el incremento fue de 22%.

“La reforma incrementó la permanencia de los trabajadores ya que se dejó de truncar la relación laboral. De los 2.9 millones de trabajadores que dejaron el esquema de subcontratación al cierre de noviembre de 2021, 2.8 millones cotizaron los 31 días de diciembre de 2021, en diciembre 2020, sólo 2.7 millones cotizaron los 31 días. Esto implica que 82,562 personas tuvieron una mayor cotización en 2021 contra 2020”, agregó el organismo.