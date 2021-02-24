En sus redes sociales, Salinas Pliego negó una deuda de 40 mil millones de pesos con el SAT. A inicios de febrero, en entrevista en el programa Los Periodistas, transmitido en La Octava, la jefa de...

En sus redes sociales, Salinas Pliego negó una deuda de 40 mil millones de pesos con el SAT. A inicios de febrero, en entrevista en el programa Los Periodistas, transmitido en La Octava, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, aseguró que la dependencia que encabeza está disputando a diversas empresas de Grupo Salinas, cuyo principal accionista es Ricardo Salinas Pliego, el pago de 32 mil millones de pesos históricos, sin actualizar por inflación. Así, el adeudo en pesos actuales podría sobrepasar los 40 mil millones de pesos. Por aquellas fechas, al respecto el presidente y fundador de Grupo Salinas, respondió “no pienso pagar ni un rábano” a un usuario de Twitter que lo increpó sobre sus adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/1358274168282877952?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1358274168282877952%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2021%2F02%2Fno-voy-a-pagar-ni-un-rabano-al-sat-salinas-pliego%2F

Salinas Pliego sigue negando la deuda

Ayer, Cecilia Guadalupe Soto González, representante del gobierno de Chihuahua, utilizó su cuenta de Twitter para llamar la atención sobre la deuda de Salinas. De acuerdo con Soto, la deuda supera lo que se pagará por las vacunas de COVID-19 en México. En su primera respuesta, Salinas Pliego dijo que a Soto le faltaba información sobre el caso. https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/1364108197741518853 https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/1364111245578629120 Después, Salinas cambió el tono de sus respuestas y las hizo más personales. https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/1364112359917113347 Hay que notar que esta estrategia no es nueva. De acuerdo con especialistas, el equipo legal de Salinas planea negar la deuda y alargar los litigios para conseguir un mejor trato con la siguiente administración federal. Según el portal de noticias La Política Online, la estrategia del segundo hombre más rico de México es “la que siempre aplica”. Es decir, seguir litigando para alargar el tiempo, con la esperanza de que “Andrés Manuel López Obrador deje Palacio Nacional para así conseguir un entendimiento con su reemplazo”. De acuerdo al portal de noticias, el artífice detrás de la estrategia es Pedro Padilla, alto ejecutivo de Grupo Salinas, a quien “le agradan los litigios extensos”. El grupo empresarial habría usado la misma estrategia con multas que ha recibido del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las deudas con el SAT

A finales del año pasado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) desestimó una impugnación de Grupo Elektra, por la cual deberá pagar 1,431 millones de pesos en impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esa fue la tercera vez en 2020 que el TFJA dio un golpe de este tipo al grupo de Ricardo Salinas. El 14 y 21 de octubre la autoridad señaló que la compañía debería pagar dos créditos fiscales de hace más de 10 años. El 28 de enero de este año, la Sala Superior del TFJA desestimó el juicio de nulidad de Elektra para impugnar otra resolución del SAT donde se determinó que la empresa debe 4 mil 916 millones de pesos por ISR omitido en 2011. Esto significa que en los últimos tres meses, el TFJA ha confirmado créditos fiscales contra la empresa por más de 25 mil millones de pesos.

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