La reforma al INFONAVIT obliga a realizar descuentos incluso con inasistencias o incapacidades. Conoce el impacto para empleadores y trabajadores El 21 de febrero de 2025 se publicó una reforma al ...

La reforma al INFONAVIT obliga a realizar descuentos incluso con inasistencias o incapacidades. Conoce el impacto para empleadores y trabajadores El 21 de febrero de 2025 se publicó una reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), modificando la forma en que se realizan los descuentos aplicables a los créditos otorgados a los trabajadores. A partir de esta reforma, los descuentos deberán realizarse sin importar si el trabajador tiene inasistencias o incapacidades.

Problemática Identificada

Anteriormente, los descuentos se calculaban en función del salario percibido en el periodo correspondiente, por lo que las inasistencias o incapacidades reducían proporcionalmente el monto descontado. Con la reforma, surge la incertidumbre sobre si los empleadores deben asumir la diferencia cuando el salario no cubra el total del descuento.

Pronunciamientos de la Autoridad

A pesar de la entrada en vigor de la reforma el 22 de febrero de 2025, un Artículo Transitorio establece que las reglas de aplicación serán emitidas en un plazo de 360 días. Tanto el IMSS como el INFONAVIT han señalado que la reforma no debe aplicarse hasta la publicación de estas reglas.

IMSS: Se mantiene la versión 3.5.6 del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) sin modificaciones.

Se mantiene la versión 3.5.6 del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) sin modificaciones. INFONAVIT: Los descuentos deben realizarse hasta el monto del salario obtenido, sin que el patrón deba cubrir la diferencia.

Los descuentos deben realizarse hasta el monto del salario obtenido, sin que el patrón deba cubrir la diferencia. Actualización de sistemas: Se reconoce la necesidad de modificar el SUA y el sistema de intercomunicación de avisos.

Falta de Claridad en la Aplicación

Uno de los principales problemas de esta reforma es la falta de comunicación oficial clara, generando incertidumbre jurídica para los empleadores. La información proporcionada hasta ahora es extraoficial, lo que impide una adecuada toma de decisiones en materia de retenciones salariales.

Recomendaciones para los Patrones

Seguir aplicando los descuentos conforme al esquema previo hasta que exista un pronunciamiento oficial.

Monitorear las publicaciones oficiales del INFONAVIT y del IMSS para conocer cualquier modificación.

Documentar incidencias en la aplicación de los descuentos para futuras revisiones.

Consultar con cámaras empresariales y organismos especializados para solicitar mayor claridad en la regulación.

Incertidumbre en empresarios

La reforma al mecanismo de descuentos de INFONAVIT introduce cambios significativos, generando preocupación en el sector empresarial. Sin reglas claras, la incertidumbre prevalece. Es urgente que las autoridades emitan lineamientos oficiales que garanticen seguridad jurídica y claridad en la aplicación de la reforma.