A partir de abril próximo, el uso de la nueva versión del CFDI 4.0 será obligatoria para todos los contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó recientemente la Guía de l...

A partir de abril próximo, el uso de la nueva versión del CFDI 4.0 será obligatoria para todos los contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó recientemente la Guía de llenado del del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) global para la versión 4.0. Cabe señalar que el 1 de enero de 2022 entró en vigor la factura electrónica 4.0, sin embargo, los contribuyentes pueden seguir usando la versión anterior hasta el 31 de marzo próximo, por lo que a partir de abril el uso de la nueva versión del CFDI será obligatoria. Las modificaciones a la guía que dieron a conocer el 9 de marzo pasado, según reporta la consultora Fiscalia, son los siguientes:

Precisiones las referencias a disposiciones normativas y para la descripción de “LugarExpedicion”

Precisiones en los siguientes campos: TipoDeComprobante: Se especifica que el tipo “I” es un comprobante de ingreso. Meses: Se aclara, para cada valor del catálogo c_Meses, a qué meses o período se refiere. RegimenFiscalReceptor: Se aclara que la calve 616 corresponde a “Sin obligaciones fiscales”.

En el Apéndice 2 “Caso de Uso de CFDI de egreso aplicable a un CFDI global”, se adiciona una forma de realizar una disminución de una operación contenida en un CFDI global para generar un CFDI de ingresos de manera individual y nominativa, agregando un ejemplo de emisión de CFDI global con CFDI de egreso, relacionado por la emisión de un CFDI nominativo, señala Fiscalia.

En el Apéndice 3 “Instrucciones específicas de llenado en el CFDI global aplicable a Hidrocarburos y Petrolíferos”

La consultora detalla que actualizan los permisos cuya nomenclatura se deben registrar, dentro del atributo NoIdentificacion, con lo siguiente:

Expendio en aeródromos. Con nomenclatura tipo: PL/XXXXX/EXP/AE/AAAA Distribución de Gas Licuado de Petróleo por medio de vehículos de reparto. Con nomenclatura tipo: LP/XXXXX/DIST/REP/AAAA

Consultar aquí la Guía de llenado del CFDI global Versión 4.0 del CFDI.