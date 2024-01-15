Para solicitar el estímulo fiscal, la empresa responsable del proyecto de inversión en la producción o distribución cinematográfica nacional deberá cumplir con ciertos requisitos El 12 de enero de ...

Para solicitar el estímulo fiscal, la empresa responsable del proyecto de inversión en la producción o distribución cinematográfica nacional deberá cumplir con ciertos requisitos El 12 de enero de 2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales para la aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional. El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y establece el proceso para aplicar al estímulo fiscal para proyectos cinematográficos.

Períodos para solicitar el estímulo fiscal

En el documento se explica que las solicitudes para que los proyectos de inversión sean incluidos en el ‘listado de proyectos susceptibles de autorización’, se enviarán a través del sistema en línea, en dos periodos por ejercicio, de acuerdo con lo siguiente:

El primer periodo, del 15 de enero al 5 de febrero.

El segundo periodo, del 15 de junio al 5 de julio.

La empresa responsable del proyecto de inversión en la producción o distribución cinematográfica nacional ingresará al sistema en línea, y llenará el formato de solicitud con la información relativa a la propia empresa y al proyecto de inversión.

Requisitos para el estímulo fiscal

Para solicitar el estímulo fiscal, la empresa responsable del proyecto de inversión en la producción o distribución cinematográfica nacional deberá cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

Señalar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (CFF). No ubicarse en los supuestos a que se refieren los artículos 69-B, cuarto párrafo, y 69-B Bis, noveno párrafo, del CFF. No haber incurrido en ejercicios anteriores en alguna de las causales de revocación previstas en las presentes reglas.

Puedes ver el acuerdo que publicó la SHCP aquí / Fecha de publicación: 12 de enero de 2024.