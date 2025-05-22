El CFDI sustituye al recibo impreso desde 2019, pero los patrones siguen obligados a entregar información clara y accesible al trabajador. Conoce tus derechos Desde mayo de 2019, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina tiene validez legal como recibo de salario, gracias a una reforma al Artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, esta digitalización no exime a los patrones de sus responsabilidades, y mucho menos elimina los derechos de los trabajadores. Especialistas de la consultora Fiscalia explican que este cambio va más allá de la forma en que se entrega el comprobante: implica también una obligación de transparencia, accesibilidad y precisión por parte del empleador.
¿Qué cambió con la reforma laboral?
A partir del 2 de mayo de 2019, los patrones pueden sustituir el recibo impreso por el CFDI de nómina, siempre que:
- El trabajador tenga acceso electrónico al documento.
- Se proporcione un desglose claro de percepciones y deducciones.
- Se entregue una copia impresa si el trabajador la solicita.
Además, el CFDI debe estar debidamente timbrado y ser verificable en el portal del SAT, para que pueda usarse como prueba en conflictos laborales, por ejemplo, en casos de pagos incompletos o descuentos no autorizados.
Obligaciones del patrón
De acuerdo con Fiscalia, estas son las acciones que todo patrón debe cumplir respecto al CFDI de nómina:
|Lo que debe hacer
|Lo que no puede hacer
|Entregar el CFDI de nómina por medios accesibles.
|Omitir la entrega del CFDI al trabajador.
|Garantizar un desglose claro de los conceptos.
|Negarse a entregar una copia impresa si se solicita.
|Proporcionar versión impresa cuando se requiera.
|Incluir conceptos mal clasificados o no timbrados.
|Conservar los CFDI durante al menos cinco años.
|No registrar correctamente los conceptos fiscales.
Ventajas y desafíos del CFDI como recibo
Este cambio tiene múltiples ventajas para trabajadores y empresas:
- Reducción de papel y procesos más ecológicos.
- Validez fiscal y legal inmediata ante el SAT.
- Facilidad para resolver disputas laborales con evidencias electrónicas.
Sin embargo, también se presentan algunos retos importantes:
- No todos los empleados tienen acceso digital fácil o constante.
- Muchos trabajadores no comprenden cómo leer su CFDI.
- Errores de timbrado o clasificación pueden generar problemas legales o fiscales.
Un documento fiscal… y también laboral
En conclusión, el CFDI de nómina no es solo una herramienta para cumplir con el SAT: también es una garantía para el trabajador. Cumple funciones de comprobante fiscal, evidencia legal y prueba de transparencia. Pero para que realmente funcione como debe, es fundamental que el empleador cumpla con su parte y que el trabajador conozca sus derechos. La digitalización del recibo de nómina es un paso hacia una administración más moderna, pero no debe perder de vista su propósito original: garantizar que el trabajador reciba lo que le corresponde, de forma clara, verificable y justa.