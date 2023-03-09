En los primeros cuatro años de la administración de Peña Nieto el fisco mexicano incorporó a 18.3 millones de personas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró 10.4 millones de nuevos contribuyentes en los primeros cuatro años de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque el mayor número es cercano a las poblaciones en países como Grecia (10.6 millones) o Suecia (10.3 millones), esta no es una cifra mayor frente a las registradas en las administraciones de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, según reporta Expansión. El medio indica que en los primeros cuatro años de las últimas dos presidencias, los nuevos contribuyentes registrados fueron los siguientes:

18.3 millones con Enrique Peña Nieto

11.2 millones con Felipe Calderón Hinojosa

Así que de las últimas dos presidencias y la actual, la que registró mayor número de nuevos contribuyentes ante el SAT fue la de Enrique Peña Nieto. Fue en la administración de Peña Nieto, cuando el fisco, a cargo de Aristóteles Núñez inició con la automatización de procesos para detectar rápida y efectivamente discrepancias entre los ingresos y gastos de los contribuyentes. El Contribuyente Además, se indica que si se dividen a los contribuyentes, en personas físicas y personas morales, el mayor número de registro de personas físicas como empleados, freelancers, con actividad empresarial y arrendatarios, fue en la administración de Peña Nieto. Mientras que en los primeros cuatro años de Felipe Calderón fue cuando se creó el mayor número de empresas. De los tres gobiernos, el actual es el que tiene el menor registro de nuevas personas morales en el registro del SAT, pero el que tiene mayor crecimiento y recuperación en la recaudación de impuestos del SAT.