La bancada de Morena en el Senado analizará algunos puntos del Paquete Económico que causan inquietudes; entre ellos el RFC para mayores de edad. El jueves pasado el pleno de la Cámara de Diputados...

La bancada de Morena en el Senado analizará algunos puntos del Paquete Económico que causan inquietudes; entre ellos el RFC para mayores de edad. El jueves pasado el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal de 2022. Entre otras estimaciones, el dictamen de la LIF para 2022 prevé lo siguiente:

Ingresos a captar por siete billones 88 mil 250.3 millones de pesos (mdp).

Ingresos tributarios 3 billones 944 mil 520.6 mdp.

Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,1%.

Tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar.

Con 267 votos a favor, 210 en contra y cero abstenciones, fue avalado el dictamen en lo particular. El documento se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Morena tiene inquietudes

La bancada de Morena en el Senado tiene algunas inquietudes sobre la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal, por lo que la Comisión de Hacienda y la de Estudios Legislativos Segunda prepararán un análisis del Paquete Económico. Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que escucharán a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para aclarar estas inquietudes. Al parecer, los problemas principales tienen que ver con la obligatoriedad el RFC para mayores de edad y los estímulos al sector agropecuario. El primero será revisado con funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mientras que el tema del sector agropecuario será analizado con los funcionarios de Hacienda. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/revisara-morena-senado-inquietudes-sobre-ley-de-ingresos/gr/ https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/21/camara-de-diputados-aprueba-ley-de-ingresos-2022-pasa-al-senado/

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