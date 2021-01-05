El SAT estableció que el uso del buzón tributario entre particulares podrá implementarse a partir del 2022. El Buzón Tributario se manejó como un medio de comunicación entre la autoridad fiscal y e...

El SAT estableció que el uso del buzón tributario entre particulares podrá implementarse a partir del 2022. El Buzón Tributario se manejó como un medio de comunicación entre la autoridad fiscal y el contribuyente, para hacer más eficientes los tiempos y disminuir el costo de las diligencias de notificación. Pero eso podría cambiar. Al parecer, a partir de 2022, además del Servicio de Administración Tributaria (SAT), otros organismos y particulares también podrían usar el buzón tributario para realizar notificaciones y comunicarse con los particulares. Por ejemplo, tal vez se podrían recibir en el buzón tributario los recibos de luz, agua, gas, teléfono, etcétera. Una autoridad distinta al SAT que actualmente hace uso del buzón es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Pero una vez que entre en vigor una nueva regla de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), otras dependencias, federales, estatales o municipales, podrán realizar notificaciones mediante este sistema. Esta autorización sería posible mediante reglas de carácter general. [Código Fiscal de la Federación (CFF) 17-L].

El uso del buzón tributario entre particulares

El SAT estableció que el uso del buzón tributario como medio de comunicación entre las autoridades y los particulares o entre sí, se implementará a partir del 2022. La autoridad fiscal estableció lo anterior en el Artículo Transitorio Décimo Séptimo de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021, que indica lo siguiente: “Para los efectos del artículo 17-L, primer párrafo del CFF, las autoridades de la administración pública centralizada y paraestatal del gobierno federal, estatal o municipal, o los organismos constitucionalmente autónomos, así como los particulares, podrán hacer uso del buzón tributario como medio de comunicación entre las autoridades y los particulares o entre sí, a partir del 31 de diciembre de 2021”. Puedes ver la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 aquí / Fecha de publicación: 29 de diciembre de 2021.

Con información del contador Alejandro Santos Martínez

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