Calendario Fiscal 2026

2 Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente

3 Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias Envío de la balanza de comprobación de enero, febrero y marzo 2026

7 Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de marzo 2025

11 Patrones Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior

11 Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de marzo 2025

15 Contribuyentes con operaciones con partes relacionadas Declaracion informativa local con partes relacionadas (Descripción de la estructura organizacional, actividades estratégicas y de negocio, así como de sus operaciones con partes relacionadas y la Información financiera del contribuyente obligado y de las operaciones o empresas utilizadas como comparables en sus análisis).

15 Personas físicas Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas

15 Personas físicas con actividad empresarial obligados a presentar dictamen y los que opten por presentarlo Presentar dictamen 2025 incluyendo información y documentación en términos del RCFF y la RMF

15 Personas morales Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas

17 Patrones Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior

17 Contratantes de servicios especializados o ejecución de obras especializadas Presentar al IMSS información sobre los contratos celebrados en el cuatrimestre de enero al mes de abril

17 Donatarias autorizadas Informar sobre las operaciones que celebren con partes relacionadas y los servicios que reciban o bienes que adquieran

17 Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000

17 Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior

17 Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior

17 Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior

30 Empresas IMMEX Reporte anual a la Secretaría de Economía respecto del total de las ventas y de las exportaciones.

31 Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior

31 Contribuyentes que realicen operaciones relevantes Presentar la información de operaciones relevantes del trimestre de Enero a Marzo de 2026

31 Personas físicas y morales extranjeras, o sociedades mexicanas con capital extranjero cuya primera letra del nombre sea de la letra K la letra Z, con activos, pasivos, ingresos o egresos mayores a $110 MDP. Renovación anual de constancias de inscripción en el RNIE

31 Donatarias autorizadas Informativa para garantizar transparencia del patrimonio, el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación

31 Contribuyentes que realicen operaciones relevantes Presentar la información del trimestre de enero a marzo 2026