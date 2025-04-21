Calendario Fiscal 2026

Obligaciones fiscales de Mayo 2026
|Fecha límite
|Personas obligadas
|Obligación
|2
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|3
|Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias
|Envío de la balanza de comprobación de enero, febrero y marzo 2026
|7
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de marzo 2025
|11
|Patrones
|Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior
|11
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de marzo 2025
|15
|Contribuyentes con operaciones con partes relacionadas
|Declaracion informativa local con partes relacionadas (Descripción de la estructura organizacional, actividades estratégicas y de negocio, así como de sus operaciones con partes relacionadas y la Información financiera del contribuyente obligado y de las operaciones o empresas utilizadas como comparables en sus análisis).
|15
|Personas físicas
|Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas
|15
|Personas físicas con actividad empresarial obligados a presentar dictamen y los que opten por presentarlo
|Presentar dictamen 2025 incluyendo información y documentación en términos del RCFF y la RMF
|15
|Personas morales
|Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas
|17
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior
|17
|Contratantes de servicios especializados o ejecución de obras especializadas
|Presentar al IMSS información sobre los contratos celebrados en el cuatrimestre de enero al mes de abril
|17
|Donatarias autorizadas
|Informar sobre las operaciones que celebren con partes relacionadas y los servicios que reciban o bienes que adquieran
|17
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|17
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|17
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|17
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|30
|Empresas IMMEX
|Reporte anual a la Secretaría de Economía respecto del total de las ventas y de las exportaciones.
|31
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
|31
|Contribuyentes que realicen operaciones relevantes
|Presentar la información de operaciones relevantes del trimestre de Enero a Marzo de 2026
|31
|Personas físicas y morales extranjeras, o sociedades mexicanas con capital extranjero cuya primera letra del nombre sea de la letra K la letra Z, con activos, pasivos, ingresos o egresos mayores a $110 MDP.
|Renovación anual de constancias de inscripción en el RNIE
|31
|Donatarias autorizadas
|Informativa para garantizar transparencia del patrimonio, el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación
|31
|Contribuyentes que realicen operaciones relevantes
|Presentar la información del trimestre de enero a marzo 2026
|31
|Personas morales
|Reparto de utilidades a los trabajadores (PTU)
Obligaciones fiscales de Junio 2026
|Fecha límite
|Personas obligadas
|Obligación
|1
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|3
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de abril 2026
|5
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de abril 2025
|17
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior
|17
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|17
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|17
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|17
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|17
|Donatarias autorizadas
|Informar sobre las operaciones que celebren con partes relacionadas y los servicios que reciban o bienes que adquieran
|30
|Empresas IMMEX
|Declaración Informativa de Empresas Manufactureras, Maquiladoras y de Servicios de Exportación (DIEMSE)
|30
|Personas físicas
|Reparto de utilidades a los trabajadores (PTU)
|30
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
Obligaciones fiscales de Julio 2026
|Fecha límite
|Personas obligadas
|Obligación
|1
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|3
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de mayo 2026
|7
|Patrones
|Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior
|7
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de mayo 2026
|14
|Sujetos del estímulo fiscal a las artes (teatro,edición y publicación de obras literarias, artes visuales, danza y música
|Presentar informe semestral de avance del proyecto (enero y julio)
|17
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior
|17
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|17
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|17
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|17
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|17
|Donatarias autorizadas
|Informar sobre las operaciones que celebren con partes relacionadas y los servicios que reciban o bienes que adquieran
|31
|Contribuyentes del IEPS por bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, tabacos, bebidas energizantes o con azúcares, combustibles fósiles, plaguicidas o alimento con alto contenido calórico
|Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del trimestre anterior
|31
|Contribuyentes del IEPS por bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas energizantes y combustibles fósiles
|Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del trimestre anterior
|31
|Enajenantes o importadores
|Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del semestre anterior
|31
|Enajenantes o importadores de vinos de mesa
|Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del semestre anterior
|31
|Fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza o tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas
|Informar la lectura mensual de los registros de los controles volumétricos del trimestre anterior
|31
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
|31
|Productores o envasadores de bebidas alcohólicas, obligados a colocar aparatos de control volumétrico en los equipos de producción o de envasamiento
|Informe sobre el número de litros producidos de conformidad con el control volumétrico, del trimestre anterior
|31
|Productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas
|Informe de los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre anterior
Obligaciones fiscales de Agosto 2026
|Fecha límite
|Personas obligadas
|Obligación
|3
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|3
|Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias
|Envío de la balanza de comprobación de abril, mayo y junio 2025
|5
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de junio 2026
|7
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de junio 2026
|17
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior
|17
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|17
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|17
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|17
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|31
|Contribuyentes que realicen operaciones relevantes
|Presentar la información de operaciones relevantes de los meses abril, mayo y junio de 2026
|31
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
Obligaciones fiscales de Septiembre 2026
|Fecha límite
|Personas obligadas
|Obligación
|1
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|3
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de julio 2026
|7
|Patrones
|Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior
|7
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de julio 2026
|17
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior
|17
|Contratantes de servicios especializados o ejecución de obras especializadas
|Presentar al IMSS información sobre los contratos celebrados en el cuatrimestre de mayo al mes de agosto
|17
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|17
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|17
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|17
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|30
|Patrones con 300 trabajadores o más en el año anterior
|Presentar dictamen para efectos de IMSS
|30
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
Obligaciones fiscales de Octubre 2026
|Fecha límite
|Personas obligadas
|Obligación
|1
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|5
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de agosto 2026
|7
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de agosto 2026
|17
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior
|17
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|17
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|17
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|17
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|31
|Contribuyentes del IEPS por bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, tabacos, bebidas energizantes o con azúcares, combustibles fósiles, plaguicidas o alimento con alto contenido calórico
|Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del trimestre anterior
|31
|Contribuyentes del IEPS por bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas energizantes y combustibles fósiles
|Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del trimestre anterior
|31
|Emisores de monederos electrónicos para adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres.
|Presentar aviso establecido en la ficha de trámite 7/ISR "Aviso de renovación de la autorización y exhibición de la garantía para operar como emisor de monederos electrónicos utilizados en la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres"
|31
|Fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza o tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas
|Informar la lectura mensual de los registros de los controles volumétricos del trimestre anterior
|31
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
|31
|Productores o envasadores de bebidas alcohólicas, obligados a colocar aparatos de control volumétrico en los equipos de producción o de envasamiento
|Informe sobre el número de litros producidos de conformidad con el control volumétrico, del trimestre anterior
|31
|Productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas
|Informe de los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre anterior
Obligaciones fiscales de Noviembre 2026
|Fecha límite
|Personas obligadas
|Obligación
|3
|Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias
|Envío de la balanza de comprobación de julio, agosto y septiembre 2026
|4
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|4
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de septiembre 2026
|6
|Patrones
|Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior
|6
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de septiembre 2025
|17
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior
|17
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|17
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|17
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|17
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|30
|Contribuyentes que realicen operaciones relevantes
|Presentar la información de operaciones relevantes de los meses julio, agosto y septiembre de 2026
|30
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
Obligaciones fiscales de Diciembre 2026
|Fecha límite
|Personas obligadas
|Obligación
|1
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|3
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de octubre 2026
|7
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de octubre 2026
|17
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior
|17
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|17
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|17
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|17
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|31
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
|31
|Trabajadores que opten por presentar declaración anual
|Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual