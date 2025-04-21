Lunes, 21 de abril de 2025
USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14 USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14
En vivo
Suscribirme gratis

Calendario Fiscal 2026

Consulta las obligaciones fiscales del mes y programa tus declaraciones, pagos y trámites ante el SAT, IMSS e INFONAVIT. El incumplimiento de estas fechas puede generar multas y recargos.

Obligaciones fiscales de Mayo 2026

Fecha límite Personas obligadas Obligación
2 Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
3 Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias Envío de la balanza de comprobación de enero, febrero y marzo 2026
7 Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de marzo 2025
11 Patrones Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior
11 Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de marzo 2025
15 Contribuyentes con operaciones con partes relacionadas Declaracion informativa local con partes relacionadas (Descripción de la estructura organizacional, actividades estratégicas y de negocio, así como de sus operaciones con partes relacionadas y la Información financiera del contribuyente obligado y de las operaciones o empresas utilizadas como comparables en sus análisis).
15 Personas físicas Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas
15 Personas físicas con actividad empresarial obligados a presentar dictamen y los que opten por presentarlo Presentar dictamen 2025 incluyendo información y documentación en términos del RCFF y la RMF
15 Personas morales Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas
17 Patrones Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior
17 Contratantes de servicios especializados o ejecución de obras especializadas Presentar al IMSS información sobre los contratos celebrados en el cuatrimestre de enero al mes de abril
17 Donatarias autorizadas Informar sobre las operaciones que celebren con partes relacionadas y los servicios que reciban o bienes que adquieran
17 Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
17 Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
17 Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
17 Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
30 Empresas IMMEX Reporte anual a la Secretaría de Economía respecto del total de las ventas y de las exportaciones.
31 Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
31 Contribuyentes que realicen operaciones relevantes Presentar la información de operaciones relevantes del trimestre de Enero a Marzo de 2026
31 Personas físicas y morales extranjeras, o sociedades mexicanas con capital extranjero cuya primera letra del nombre sea de la letra K la letra Z, con activos, pasivos, ingresos o egresos mayores a $110 MDP. Renovación anual de constancias de inscripción en el RNIE
31 Donatarias autorizadas Informativa para garantizar transparencia del patrimonio, el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación
31 Contribuyentes que realicen operaciones relevantes Presentar la información del trimestre de enero a marzo 2026
31 Personas morales Reparto de utilidades a los trabajadores (PTU)

Obligaciones fiscales de Junio 2026

Fecha límite Personas obligadas Obligación
1 Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
3 Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de abril 2026
5 Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de abril 2025
17 Patrones Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior
17 Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
17 Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
17 Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
17 Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
17 Donatarias autorizadas Informar sobre las operaciones que celebren con partes relacionadas y los servicios que reciban o bienes que adquieran
30 Empresas IMMEX Declaración Informativa de Empresas Manufactureras, Maquiladoras y de Servicios de Exportación (DIEMSE)
30 Personas físicas Reparto de utilidades a los trabajadores (PTU)
30 Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior

Obligaciones fiscales de Julio 2026

Fecha límite Personas obligadas Obligación
1 Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
3 Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de mayo 2026
7 Patrones Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior
7 Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de mayo 2026
14 Sujetos del estímulo fiscal a las artes (teatro,edición y publicación de obras literarias, artes visuales, danza y música Presentar informe semestral de avance del proyecto (enero y julio)
17 Patrones Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior
17 Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
17 Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
17 Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
17 Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
17 Donatarias autorizadas Informar sobre las operaciones que celebren con partes relacionadas y los servicios que reciban o bienes que adquieran
31 Contribuyentes del IEPS por bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, tabacos, bebidas energizantes o con azúcares, combustibles fósiles, plaguicidas o alimento con alto contenido calórico Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del trimestre anterior
31 Contribuyentes del IEPS por bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas energizantes y combustibles fósiles Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del trimestre anterior
31 Enajenantes o importadores Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del semestre anterior
31 Enajenantes o importadores de vinos de mesa Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del semestre anterior
31 Fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza o tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas Informar la lectura mensual de los registros de los controles volumétricos del trimestre anterior
31 Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
31 Productores o envasadores de bebidas alcohólicas, obligados a colocar aparatos de control volumétrico en los equipos de producción o de envasamiento Informe sobre el número de litros producidos de conformidad con el control volumétrico, del trimestre anterior
31 Productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas Informe de los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre anterior

Obligaciones fiscales de Agosto 2026

Fecha límite Personas obligadas Obligación
3 Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
3 Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias Envío de la balanza de comprobación de abril, mayo y junio 2025
5 Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de junio 2026
7 Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de junio 2026
17 Patrones Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior
17 Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
17 Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
17 Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
17 Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
31 Contribuyentes que realicen operaciones relevantes Presentar la información de operaciones relevantes de los meses abril, mayo y junio de 2026
31 Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior

Obligaciones fiscales de Septiembre 2026

Fecha límite Personas obligadas Obligación
1 Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
3 Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de julio 2026
7 Patrones Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior
7 Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de julio 2026
17 Patrones Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior
17 Contratantes de servicios especializados o ejecución de obras especializadas Presentar al IMSS información sobre los contratos celebrados en el cuatrimestre de mayo al mes de agosto
17 Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
17 Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
17 Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
17 Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
30 Patrones con 300 trabajadores o más en el año anterior Presentar dictamen para efectos de IMSS
30 Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior

Obligaciones fiscales de Octubre 2026

Fecha límite Personas obligadas Obligación
1 Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
5 Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de agosto 2026
7 Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de agosto 2026
17 Patrones Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior
17 Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
17 Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
17 Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
17 Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
31 Contribuyentes del IEPS por bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, tabacos, bebidas energizantes o con azúcares, combustibles fósiles, plaguicidas o alimento con alto contenido calórico Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del trimestre anterior
31 Contribuyentes del IEPS por bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas energizantes y combustibles fósiles Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del trimestre anterior
31 Emisores de monederos electrónicos para adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres. Presentar aviso establecido en la ficha de trámite 7/ISR "Aviso de renovación de la autorización y exhibición de la garantía para operar como emisor de monederos electrónicos utilizados en la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres"
31 Fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza o tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas Informar la lectura mensual de los registros de los controles volumétricos del trimestre anterior
31 Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
31 Productores o envasadores de bebidas alcohólicas, obligados a colocar aparatos de control volumétrico en los equipos de producción o de envasamiento Informe sobre el número de litros producidos de conformidad con el control volumétrico, del trimestre anterior
31 Productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas Informe de los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre anterior

Obligaciones fiscales de Noviembre 2026

Fecha límite Personas obligadas Obligación
3 Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias Envío de la balanza de comprobación de julio, agosto y septiembre 2026
4 Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
4 Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de septiembre 2026
6 Patrones Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior
6 Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de septiembre 2025
17 Patrones Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior
17 Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
17 Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
17 Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
17 Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
30 Contribuyentes que realicen operaciones relevantes Presentar la información de operaciones relevantes de los meses julio, agosto y septiembre de 2026
30 Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior

Obligaciones fiscales de Diciembre 2026

Fecha límite Personas obligadas Obligación
1 Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
3 Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de octubre 2026
7 Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de octubre 2026
17 Patrones Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior
17 Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
17 Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
17 Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
17 Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
31 Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
31 Trabajadores que opten por presentar declaración anual Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), IMSS e INFONAVIT

Publicidad