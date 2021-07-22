De acuerdo con procurador fiscal Carlos Romero, la recaudación obtenida en 2020 se debe directamente a la reforma penal fiscal que entró en vigor ese año. Carlos Romero Aranda, titular de la Procur...

De acuerdo con procurador fiscal Carlos Romero, la recaudación obtenida en 2020 se debe directamente a la reforma penal fiscal que entró en vigor ese año. Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), dijo ayer que el combate contra la defraudación fiscal ha recaudado el equivalente a dos puntos del PIB.

En 2020, en plena pandemia, en la parte baja del ciclo económico, la actividad económica se fue a cero, el petróleo llegó estar en cero pesos, el dólar se fue a 25 pesos, y ahí con las medidas que se tomaron, con la reforma penal fiscal, con la persecución de la defraudación fiscal, no sólo la recaudación no cayó, no cayeron los ingresos tributarios, sino que de 2019 a 2020 la recaudación subió 170 mil millones de pesos, no se endeudó al País, no se pidieron nuevos créditos y no se pusieron nuevos impuestos.

Durante el seminario "Combate a la defraudación fiscal", Romero Aranda dijo que el combate a la defraudación fiscal es el mayor motor detrás del crecimiento en la recaudación de 2020.

Los buenos resultados de la reforma penal fiscal

La reforma penal fiscal, aprobada en 2019 y que entró en vigor en 2020, incluye los siguientes cambios:

Equipara contrabando con delincuencia organizada.

Equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada.

Establece prisión preventiva para delitos fiscales.

Equipara la compra venta de facturas falsas con delincuencia organizada.

Hay que recordar que a mediados del año pasado, Walmart, IBM, FEMSA y otras grandes empresas pagaron cerca de 35 mil millones de pesos por acuerdos reparatorios. La PFF fue una de las principales responsables de conseguir estos pagos. https://twitter.com/cromero\_aranda/status/1280991009183346689?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1280991009183346689%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2020%2F07%2Fwalmart-ibm-y-femsa-son-obligados-a-disculparse-por-no-pagar-impuestos%2F Además, la reforma penal fiscal consiguió más de 100 sentencias condenatorias y más de 200 resoluciones favorables en instancias de amparo. Por último, resaltó que se han registrado 500 querellas por más de 20 mil millones de pesos, además de las de las grandes empresas ya mencionadas. De acuerdo con Romero, actualmente se está trabajando en que todas las entidades federativas adopten la reforma penal fiscal. Así, la PFF podrá presentar las querellas por defraudación fiscal en todo el país y conseguir los acuerdos reparatorios o sentencias condenatorias que sigan mejorando la recaudación. Con información de Reforma y El Sol de México https://www.reforma.com/afirman-que-recaudacion-crecio-por-combate-a-fraude-fiscal/gr/ https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/reforma-fiscal-ayudo-a-la-recaudacion-y-no-se-aumentaron-impuestos-6985876.html

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