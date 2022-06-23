Entre enero y mayo de este año se han recaudado a través del RESICO 8 mil 992 millones de pesos. De enero a mayo, el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) sólo ha alcanzado 8.2 por ciento de la meta de contribuyentes que se planteó el fisco mexicano de personas morales y 23.2 por ciento de físicas, reporta La Jornada. De acuerdo con Virginia Ríos, integrante de la comisión técnica de investigación fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, el rezago se debe a la falta de difusión sobre el programa y de incentivos para los ocupados en el sector informal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que hasta mayo había 172 mil 276 empresas y asociaciones inscritas al RESICO, cuando la meta es llegar a 2 millones 100 mil. En cuanto a personas físicas había 2 millones 366 mil 743, menos de una cuarta parte del objetivo de 10 millones 200 mil planteado por el organismo. Pese a ello el esquema es usado por 325 grandes contribuyentes. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) dijo recientemente que, considerando que dichos regímenes estaban dirigidos a 2.1 millones de personas morales y 10.2 millones de personas físicas, las metas de captación de contribuyentes para el RESICO están lejanas. La organización México Evalúa indicó que el nuevo régimen fracasó debido a la pérdida en recaudación de personas físicas. En conferencia de prensa, la coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos, consideró que el RESICO fue un fracaso durante el primer trimestre del año. Esto se debe a que disminuyó la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Recaudación en el RESICO

De acuerdo con La Jornada, entre las personas físicas la recaudación fue de 3 mil 692 millones de pesos, 40.9 por ciento más que en 2021; el alza se recargó en los ingresos por Impuesto al Valor Agregado (IVA), que sumaron 2 mil 472 millones de pesos, 86.5 por ciento más que un año previo; mientras en ISR se ingresaron mil 220 millones de pesos, una reducción de 5.8 por ciento. Como reportamos, en el primer trimestre del año la recaudación del ISR de personas físicas tuvo una caída de 6 mil 400 millones de pesos (mdp), en comparación con la del primer trimestre de 2021. Entre las personas morales, la recaudación fue de 5 mil 300 millones de pesos a mayo. De ese monto 2 mil 49 correspondió a ISR, 38.5 por ciento más que en 2021; mientras que por IVA sumó 3 mil 251 millones de pesos, 35.9 por ciento más que el año pasado. En términos generales, el RESICO está obteniendo más recursos por los impuestos al consumo que por los de ingresos, siendo que sobre estos últimos fijó la tasa mínima. Este régimen empezó a operar a partir de este año con el fin de facilitar el pago de impuestos y sumar a más contribuyentes. A través de éste se reducen las tasas impositivas para el pago de ISR, ya que van desde uno hasta 2.5 por ciento. Entre enero y mayo de este año se han recaudado 8 mil 992 millones de pesos con este régimen, monto que representa un incremento de 38.5 por ciento respecto a febrero-mayo de 2021 de lo reportado por contribuyentes ahora inscritos en el RESICO.