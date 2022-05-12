El gremio se ha acercado a la STPS, a legisladores y contratantes de obra pública y privada para explicar las implicaciones que tiene este registro La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) acusó que la que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha solicitado a empresas constructoras inscribirse en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE) pese a que no realizan prácticas de subcontratación. De acuerdo con Reforma, Francisco Solares, presidente de la CMIC, dijo que el gremio se ha acercado a la STPS, a legisladores y contratantes de obra pública y privada para explicar las implicaciones que tiene este registro. "Tenemos que contratar, pero contratamos nosotros y nuestros clientes no contratan a nuestros trabajadores, compran un servicio", dijo en entrevista con el diario.

Afectaciones a empresas constructoras

Desde que se anunciaron los cambios relacionados con la reforma al outsourcing o subcontratación laboral, la industria de la construcción se posicionó como una de las que podría ser más afectadas. Como reportamos en septiembre pasado, Carlos Del Río Madrigal, presidente de CMIC Jalisco, explicó que en la construcción no se da subcontratación de personal, sino que son esquemas de prestación de servicios o esquemas mercantiles donde una empresa se contrata con otra empresa. Por otro lado, la reforma establece que quien ofrezca los servicios especializados no puede compartir la misma actividad económica que el contratante. Sin embargo, esto es imposible en la construcción, de acuerdo con Del Río. Ejemplo de las afectaciones que sufrió este sector fue el desplome de personal en Nuevo León. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante septiembre, la reforma en materia de subcontratación desplomó la proveeduría de personal de parte de empresas de otra razón social a las constructoras de obra privada en ese estado. El Inegi detalla que la plantilla de trabajadores yeseros, albañiles, carpinteros y otros trabajadores, quienes fueron proporcionados por un tercero para desarrolladoras de vivienda y otras constructoras de proyectos de infraestructura privada, se redujo a 6 mil 976 trabajadores "No tiene que ver con cuestiones administrativas, lo que más preocupa es que se modificaron reglas y códigos para hacer deducible un pago a alguien que hace outsourcing, tiene que cumplir que no tenga el mismo objeto social, la misma actividad económica preponderante y que esté registrado en el REPSE y nuestros clientes nos piden que nos registremos. Nos piden que aceptemos que somos los que hacemos outsourcing y eso no es cierto", dijo , Francisco Solares, presidente de la CMIC a Reforma.