Para 2023 el Gobierno federal prevé recaudar 2 billones 512,233 millones de pesos por ISR. La recaudación de Impuesto sobre la Renta (ISR) a las ganancias de las personas morales dejó un total de ...

Para 2023 el Gobierno federal prevé recaudar 2 billones 512,233 millones de pesos por ISR. La recaudación de Impuesto sobre la Renta (ISR) a las ganancias de las personas morales dejó un total de 831,000 millones de pesos, al cierre de septiembre; esto representó un incremento anual de 30.6%, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A través del Informe de Gestión Tributaria del Tercer Trimestre, el órgano recaudador informó que el ISR a las ganancias de personas morales representó 47.3% de la recaudación total del impuesto, que fue de 1 billón 753,304 millones de pesos en los primeros nueve meses del año.

Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico en Monex, dijo a El Economista que el incremento en la recaudación del ISR a las utilidades de las empresas es consecuencia de dos factores: el desempeño de la economía mexicana y el combate a la evasión fiscal por parte del SAT.

Además, la industria manufacturera ayudó a crecer la recaudación de ISR y ocupó la primera posición con 221,025 millones de pesos cobrados de ISR por las ganancias al cierre de septiembre, lo que significó un incremento anual de 41.1% en términos reales.

En segundo lugar se ubicó la recaudación a las ganancias del comercio al por mayor con 115,559 millones de pesos al cierre de septiembre, un aumento anual de 41.6% en términos reales. Mientras que el comercio al por menor ocupó el tercer sitio al contabilizar 72,395 millones de pesos al cierre del noveno mes del año, un crecimiento anual de 24 por ciento. Para el próximo año el gobierno federal estima obtener 4 billones 620 mil millones de pesos por ingresos tributarios, un incremento real anual de 9.9 por ciento, como resultado de una mayor fiscalización según la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2023. La mayor fuente de ingresos tributarios provendrá delImpuesto sobre la Renta (ISR) que se cobra tanto a las personas físicas, como a las personas morales, en donde se prevé recaudar 2 billones 512,233 millones de pesos.