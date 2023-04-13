Los interesados pueden agendar una cita telefónica o acudir al área División de Estudios de Posgrado de la Facultad en C.U. La Facultad de Contaduría y Administración (FCyA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrece a través del Servicio de Asesoría Fiscal Gratuita, orientación personalizada para las personas físicas que presentarán su declaración anual del impuesto sobre la renta (ISR) en abril. La asistencia es gratuita y está disponible tanto para integrantes de la comunidad universitaria como para el público en general. Los interesados pueden agendar una cita al teléfono 55 5550 7998 o acudir al área con su identificación oficial, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y contraseña para acceder al portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La asesoría es dada por estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en Contaduría. La atención se brinda en el segundo piso de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad en Ciudad Universitaria, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. José Padilla Hernández, coordinador del área, destacó que el servicio va más allá de la asesoría, pues también apoyan a los contribuyentes a elaborar sus facturas, enviar sus declaraciones y calcular impuestos. En promedio, la Asesoría Fiscal Gratuita atiende a tres mil personas al año, 500 de ellas en abril para que realicen su declaración anual. "Es una labor loable que beneficia a muchos. Estamos encantados de recibir a la gente y de ayudarles a cumplir con sus obligaciones", concluyó el académico.

Prodecon también ayuda

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) también ofrece asesoramiento gratuito para facilitar la presentación de la Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Los contribuyentes pueden acudir a cualquiera de las 30 oficinas de la Prodecon en todo el país, así como a sus oficinas centrales en la Ciudad de México, donde podrán presentar su declaración anual con la asesoría gratuita del personal de la institución. Además, a través del programa “Declara Fácil y a Tiempo. Declaración Anual – Personas físicas 2022”, la Prodecon ofrece una amplia gama de recursos, como webinars, videos, tutoriales, podcast y talleres prácticos, para ayudar a los contribuyentes a cumplir con esta obligación sin dificultades.