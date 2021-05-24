Arturo Herrera, secretario de Hacienda, dijo que una posible reforma fiscal podría entrar en vigor el próximo año. En marzo, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, reveló que recibió la instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de empezar a trabajar en una nueva reforma fiscal. Ese mes, también empezó a operar el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria encargado de elaborar una propuesta de reforma fiscal para 2022. La funcionaria adelantó que ésta no consistirá en aumentar los impuestos, sino en facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Hay que recordar que el presidente López Obrador ha prometido en varias ocasiones no crear ni aumentar impuestos en los primeros tres años de su gobierno. Hasta el momento, no se saben muchos detalles sobre el contenido de una posible reforma. De acuerdo con La Política Online, la reforma que se discutirá “es la que propone Raquel Buenrostro, que le ganó la partida a Arturo Herrera y Gabriel Yorio”. Mientras que estos últimos proponían aumentar los impuestos, Buenrostro se decantaba por incrementar la fiscalización de los contribuyentes incumplidos.

Entraría en vigor en 2022

Esta semana en entrevista con Radio Fórmula, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, dijo que la reforma podría entrar en vigor en 2022. Para que esto pase, debe ser aprobada en el próximo periodo de sesiones del Congreso en septiembre. Aunque no dio muchos detalles, Herrera dijo que uno de los ejes de la reforma sería la facilitación de los impuestos. Sin embargo, también dijo que se debe evaluar el nivel actual de ingresos para decidir si llevarán a buenos resultados a mediano plazo. Con información de Forbes https://www.forbes.com.mx/politica-reforma-fiscal-mexico-vigor-2022-secretario-hacienda/

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