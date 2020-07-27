Expertos advierten posible incremento del esquema laboral de subcontratación con la reforma al sistema pensionario Según reporta el diario Reforma, expertos prevén que derivado de la reforma al sistema de pensiones, el esquema de subcontratación comúnmente conocido como outsourcing tendrá un incremento notorio, ya que las empresas podrían recurrir a este tipo de modalidades laborales. La razón de este posible incremento en materia de outsourcing es que la reforma pensionaria plantea que se incremente la aportación patronal de 6.5 a 15%, la cual iría incrementando gradualmente hasta llegar al objetivo, durante ocho años. Rolando Silva Briceño, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó a Reforma que “cada vez que se hace más caro el empleo, los patrones evalúan alternativas. Estas modificaciones se deben acompañar de un cumplimiento estricto de la ley para sancionar a las personas que evaden las obligaciones laborales”. Analistas aseguran que otro de los efectos inmediatos que causará esta reforma pensionaria es un incremento en las malas prácticas de contratación, entre las que destacaría el subregistro salarial ante el IMSS. Silva Briceño dijo que, “el hecho de que aumente la contribución de esa manera y no disminuya el gasto disponible de las personas, sobre todo de las que ganan menos, es una buena noticia, pero me preocupan los efectos en mercados laborales”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/impuestos-digitales-se-comen-ganancias-de-vendedores-de-mercado-libre/ Por su parte, Alejandra Macías, directora de Investigación y Especialista en Economía del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), manifestó que actualmente las empresas registran a sus colaboradores con un menor salario, y que debido al aumento que se plantea, tendrá un mayor costo contratar a las personas. Mario Barrera, fiscalista de Thompson & Knight, coincidió en que la reforma puede incentivar mecanismos de contratación alternativos y provocar despidos. Barrera explicó que “puede desalentar contrataciones nuevas y alentar despidos, máxime en ausencia de medidas contracíclicas que mitiguen los efectos económicos negativos de la pandemia, pues de hecho esta reforma encarece la compra de mano de obra”. Por su parte, Enrique Díaz-Infante, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), señaló estar de acuerdo en subir la tasa de reemplazo para una pensión digna, sin embargo teme que la informalidad también sea un efecto colateral a estos cambios, debido a que el 60% de la población económicamente activa es informal. En tanto, Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), explicó que, “actualmente, cuando un patrón hace una contratación formal paga por cuotas patronales alrededor de 35% extra del sueldo del trabajador, con la reforma esa cifra se elevaría a 44%”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/todo-lo-que-debes-saber-para-pedir-todos-los-creditos-que-ofrece-fonacot/ Con información de Reforma.

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