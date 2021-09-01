Debido a la reforma al outsourcing, los derechohabientes del Infonavit podrán comprar o construir una casa. De acuerdo con el El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (I...

Debido a la reforma al outsourcing, los derechohabientes del Infonavit podrán comprar o construir una casa. De acuerdo con el El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la reforma al outsourcing ayudará a miles de trabajadores a comprar o construir sus casas. Óscar Vela, Subdirector General de Planeación Financiera y Fiscalización del Infonavit, explicó que uno de los objetivos de la reforma es que los trabajadores dados de alta con un Número de Registro Patronal (NRP) reciban íntegramente sus prestaciones, seguridad social y ahorros en la subcuenta de vivienda. Hace unas semanas, el IMSS dio a conocer que, en promedio, el salario de los trabajadores que salieron del outsourcing aumentó en 12%. Con estos aumentos también incrementan las aportaciones patronales a la Subcuenta de Vivienda. Además, los salarios más altos también aumentan El Infonavit también señaló otros beneficios de la reforma; por ejemplo, que al registrar el salario real, el ahorro para el retiro y el pago en los periodos de incapacidad serán más altos que con un salario irregular. Por último, gracias a la reforma a la Ley del Infonavit, con sólo tres bimestres de trabajo continuo, el trabajador podrá solicitar un crédito de vivienda.

Infonavit acelera el paso en trámites

Uno de los requisitos para la inscripción al REPSE es la opinión de cumplimiento del Instituto. A una semana de que se cumpliera el plazo (1 de septiembre), el Infonavit ha recibido 54 mil peticiones de empresas para la opinión de cumplimiento:

39 mil empresas; es decir, el 74% ya consiguieron su inscripción en el REPSE.

14 mil empresas; es decir, el 26% restante no ha terminado el proceso.

Debido a que más empresas han regularizado su situación, el Infonavit recibió 180 millones de pesos en ahorros de trabajadores entre mayo y agosto. Con información de IDC Online y El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/08/30/reforma-al-outsourcing-ayudara-a-trabajadores-a-comprar-o-construir-casa-infonavit/ https://idconline.mx/seguridad-social/2021/08/30/beneficios-de-la-reforma-al-outsourcing-al-infonavit

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