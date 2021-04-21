La procuraduría considera necesario que las obligaciones para revelar esquemas reportables, comiencen a computarse una vez que el aplicativo del SAT se encontró disponible. La Procuraduría de la De...

La procuraduría considera necesario que las obligaciones para revelar esquemas reportables, comiencen a computarse una vez que el aplicativo del SAT se encontró disponible. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó un análisis sistémico, sobre la falta de habilitación oportuna de la aplicación para revelar esquemas reportables. En el documento, la Prodecon analizó la problemática que enfrentan los contribuyentes y los asesores fiscales, derivado de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no habilitó a tiempo el aplicativo para revelar esquemas reportables. [Código Fiscal de la Federación (CFF), artículos 197 a 202].

Plazos para revelar esquemas reportables

El cumplimiento de las obligaciones de los esquemas reportables comenzó a computarse a partir del 1 de enero de 2021. De acuerdo con la Prodecon, los plazos para dar cumplimiento a dichas obligaciones, finalizaron de la siguiente manera:

El 16 de febrero venció el plazo para presentar la Declaración informativa para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados.

El 28 de febrero venció el plazo para presentar la Declaración informativa para proporcionar los datos de los contribuyentes, a los cuales se les comercializó un esquema reportable generalizado o personalizado.

El 8 de enero venció el plazo para emitir la Constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema reportable.

Sin embargo, la Prodecon señaló que la autoridad fiscal no habilitó el aplicativo para revelar esquemas reportables desde la fecha en que comenzó a computarse el plazo para el cumplimiento de dichas obligaciones. Esto originó que algunas de estas obligaciones se encuentren vencidas y otras donde el plazo está por fenecer, razón por la cual existe incertidumbre jurídica en los contribuyentes. En este contexto, la Prodecon considera necesario que las obligaciones aludidas comiencen a computarse una vez que el aplicativo del SAT se encontró disponible. Puedes ver el análisis sistémico de la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 18 de marzo de 2021.

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