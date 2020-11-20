Recomiendan hacer los trámites que se puedan en línea en la página del SAT. Debido a la pandemia de COVID-19, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no concedió citas presenciales durante algún tiempo. Debido a la falta de atención, había contribuyentes que no podían ni darse de baja del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jaime Morales, señala que meses después de iniciada la pandemia, y reanudadas las citas presenciales, la saturación de citas persiste. “Aquí el tema es que hay que estar al pendiente, normalmente el jueves en la tarde, al medio día es cuando se liberan las citas, así que hay que estar al pendiente porque así cómo se liberan citas se llenan así de fácil. Nosotros nos tocó de experiencia, para poder generar un trámite de inscripción nos tardamos más de dos meses. Hoy te puedo decir que a lo mejor un mes, pero hay que estar muy al pendiente, casi casi hay que dejar una persona revisando cada hora la disponibilidad de las citas”. De hecho, ante la situación, el fiscalista recomienda optar por hacer los trámites en línea, y ahorrar así contratiempos. En el portal del SAT se pueden hacer toda clase de trámites. No obstante, hay algunos trámites que únicamente se pueden hacer presenciales, como la renovación de la firma electrónica o la inscripción de una empresa ante el RFC. “En una primera instancia, los trámites que puedan hacer a través de la página, los hagan, estar muy al pendiente de las fechas de vencimiento de las firmas electrónicas, la gran mayoría se les olvida la contraseña o se les pasa el vencimiento de la firma, hay que recordar que tienen una vigencia de cuatro años, hay que estar muy al pendiente de esos vencimientos, toda la renovación la puedes hacer en la propia página sin necesidad de acudir sin manera presencial. Muchos de los tramites se hacen porque se les olvidó la contraseña o se les pasó la fecha de vencimiento”. Con información de UDG TV. https://udgtv.com/noticias/colegio-contadores-recomienda-evitar-los-tramites-presenciales-sat/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.