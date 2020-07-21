El aumento en las causales para cancelar los sellos digitales ha aumentado la percepción de riesgo en los contribuyentes, de acuerdo con especialistas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplió en 10 por ciento el número de causales para cancelar sellos digitales a empresas, al pasar de 200 a 220. La cancelación de los sellos impide a las empresas facturar y los obliga a limitar sus operaciones. El 30 de octubre se aprobó la Miscelánea Fiscal 2020 que establece un nuevo procedimiento previo a la cancelación del sello digital. El nuevo procedimiento se establecerá con la incorporación del artículo 17-H Bis al Código Fiscal de la Federación (CFF). Con esta medida, el fisco podrá restringir temporalmente el uso de los certificados de sello digital. Esto cuando se actualice alguna de las causales previstas. Dicho procedimiento se aplicará antes de que queden sin efectos o sean cancelados los certificados de sello digital, que sirven para para expedir los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI). Los nuevos casos en los que se podría cancelar certificados de sellos digitales son:

Cuando no se presente declaración anual un mes después a la fecha en que estaba obligado a hacerlo. Actualmente, la ley concede la omisión de tres o más declaraciones.

Cuando no se presenten declaraciones provisionales o definitivas cuando no se presenten dos o más consecutivas. La ley actual permite tres o más consecutivas y seis no consecutivas.

En los casos en que las Empresas que deducen operaciones simuladas no acrediten la adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corrijan su situación fiscal.

Cuando el ingreso declarado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales no concuerde con los señalados en los CFDI.

Cuando se encuentre en el ejercicio de sus facultades de comprobación y el contribuyente no pueda ser localizado en su domicilio fiscal o el contribuyente desaparezca en el procedimiento.

Si los datos de contacto proporcionados por el contribuyente en el buzón tributario sean incorrectos.

Cuando no se desvirtúe la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales.

De acuerdo con el especialista, las empresas con menos capacidad administrativa tienen más problemas para cuidarse de no incumplir estos supuestos.

Aumenta la percepción de riesgo entre los contribuyentes

Debido a varias medidas que se han tomado para combatir a las factureras, la percepción de riesgo de los contribuyentes es la más alta que se haya registrado. De acuerdo con las encuestas trimestrales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en 2018, al término del sexenio anterior, se encontraba en 32%. Este año, alcanzó la cifra más alta con 87%. Es decir, casi nueve de cada 10 contribuyentes teme recibir una multa o sanción del SAT. Esto se debe a algunas de las medidas que las autoridades fiscales han tomado en el último año; especialmente en el tema del combate a las factureras. En entrevista con Reforma, Pedro Raúl Lara García, socio director del despacho legal PRL & Asociados, dijo que una de las mayores causas en el incremento de la percepción son las nuevas causales para cancelar el sello digital. Por otro lado, la misma encuesta demuestra que la imagen del fisco ha mejorado. En 2018, el 79% de los contribuyentes la consideró "muy buena"; en 2020, el porcentaje aumentó a 87%.

Con información de Reforma y El Economista.

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