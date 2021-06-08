Las fechas en los que el SAT se irá de vacaciones de verano se indicaron en un documento publicado recientemente. El 1 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la segunda ve...

Las fechas en los que el SAT se irá de vacaciones de verano se indicaron en un documento publicado recientemente. El 1 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la segunda versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. En el documento se establecen las vacaciones de verano del personal del SAT. Es importante conocer estas fechas, ya que estos días no se computan para efectos fiscales.

Primeras vacaciones del 2021 para el SAT

La regla 2.1.6., de la versión anticipada mencionada, indica que el primer periodo general de vacaciones del 2021, será del 19 al 30 de julio de 2021. Hay que tomar en cuenta que estos días son inhábiles para los plazos fiscales. Puedes ver la segunda versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021 aquí / Fecha de publicación: 1 de junio de 2021.

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