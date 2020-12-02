El SAT dijo que todas las solicitudes de devolución de declaraciones de 2019 cuentan con un resultado, mismo que se puede consultar en el portal del SAT. Actualmente hay un importante número de trá...

El SAT dijo que todas las solicitudes de devolución de declaraciones de 2019 cuentan con un resultado, mismo que se puede consultar en el portal del SAT. Actualmente hay un importante número de trámites de devolución automática de saldos a favor de Impuesto sobre la Renta (ISR) con status “en proceso”. Esto de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Se trata de trámites de devolución automática de saldos a favor de ISR correspondientes al ejercicio fiscal de 2019. Dichos trámites son de contribuyentes del régimen de sueldos y salarios. Se presentaron desde el mes de abril y en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) siguen apareciendo con status “en proceso”. Esto aún y cuando en muchos casos se presentaron declaraciones complementarias o se presentó la solicitud a través del Formato Electrónico de Devoluciones (FED).

Piden al SAT que resuelva solicitudes de devolución

Ante esta situación, la Coparmex solicitó a la autoridad fiscal que resuelva las solicitudes de devolución pendientes. Porque se tiene al contribuyente en un estado de incertidumbre jurídica. Además, las devoluciones de dichos importes pueden constituir un beneficio importante para la economía de los solicitantes.

El SAT dice que esto se debe a posibles inconsistencias o rechazo

En su respuesta, el SAT informó que el pasado 31 de julio concluyó el plazo para adherirse a la facilidad administrativa del sistema automático de devoluciones. [Regla 2.3.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente]. Además, la autoridad fiscal indicó que todas las declaraciones presentadas a dicha fecha ya han sido procesadas. Y dijo que todas cuentan con un resultado, mismo que se encuentra a disposición del contribuyente ingresando al portal del SAT. La autoridad fiscal dijo que si a la fecha el contribuyente no ha obtenido su devolución, es debido a que su declaración debió arrojar inconsistencias o rechazo. En el supuesto anterior y para que el contribuyente se encuentre en posibilidad de obtener la devolución pretendida, deberá ingresar su trámite vía el Formato Electrónico de Devoluciones (FED).

Se debe ingresar al portal del SAT para conocer el estatus

En caso de haber presentado su trámite vía FED, el contribuyente podrá conocer el estado que guarda su solicitud de devolución ingresando al portal del SAT. En el apartado “Devoluciones y compensaciones”, en la opción “Seguimiento de trámites y requerimientos”. Esto lo publicó el SAT en el documento Quinta reunión bimestral 2020 con las coordinaciones nacionales de síndicos del contribuyente. La autoridad fiscal advirtió que la información contenida en el documento es de carácter informativo. Así que no crea derechos ni establece obligaciones distintas de las contenidas en las disposiciones fiscales. Puedes revisar el planteamiento de la Coparmex y la respuesta del SAT aquí / Página: 8 / Fecha de publicación: el documento tiene fecha de octubre, pero se publicó en noviembre de 2020.

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