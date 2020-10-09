Además del sorteo del Buen Fin, el SAT adelantará los aguinaldos de los trabajadores del gobierno. Ayer, la Secretaría de Economía anunció que este año también se llevará a cabo el sorteo del Servi...

Además del sorteo del Buen Fin, el SAT adelantará los aguinaldos de los trabajadores del gobierno. Ayer, la Secretaría de Economía anunció que este año también se llevará a cabo el sorteo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el Buen Fin 2020. Además, dio a conocer que se adelantará el aguinaldo para los trabajadores del gobierno. De acuerdo con Jorge Eduardo Arreola, jefe de la unidad de competitividad y competencia de la Secretaría de Economía, el sorteo de este año será de hasta 500 millones de pesos. Esta cifra todavía debe ser aceptada y publicada en el Diario Oficial de la Federación:

Los 500 millones de pesos que se sortean durante el evento por el SAT no aparecen en el presupuesto; se tiene que emitir un decreto presidencial que otorga esos recursos al SAT para que, a su vez, los asigne. Es un compromiso que está a cargo del SAT y hasta ahora, nos ha confirmado que este procedimiento se va a llevar a cabo.

En cuanto a los aguinaldos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe autorizar el pago de 50% de los aguinaldos. Como se estima que la edición de El Buen Fin 2020 será un gran apoyo para la reactivación económica de México; se extenderá su duración hasta 12 días naturales. El objetivo es beneficiar en su recuperación a empresas y empleos afectados por la pandemia de COVID-19. Así lo aseguró, mediante un comunicado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

¿Cómo funciona el sorteo del Buen Fin?

Hasta ahora, el SAT no ha cambiado las reglas respecto al sorteo de 2019. Básicamente, si haces compras por un valor de entre 250 y 10 mil pesos, el SAT podría pagarlas por ti. Además, los ganadores también podrían llevarse el premio especial de 250 mil pesos. Hay algunas cosas que deben tomarse en cuenta para el sorteo:

Las compras deben hacerse con tarjeta de crédito o débito.

Aquí puedes revisar todas las tarjetas participantes.

Los montos deben ser de 250 hasta 10 mil pesos.

Solamente se toman en cuenta las compras hechas en establecimientos inscritos al Buen Fin.

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