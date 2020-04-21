La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) comunicó que permitirá a aseguradoras ampliar plazos para el pago de primasEl pasado 18 de abril, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) e...

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) comunicó que permitirá a aseguradoras ampliar plazos para el pago de primasEl pasado 18 de abril, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) emitió un comunicado en el que anuncia que ha decido permitir que las instituciones financieras registren modificaciones a las pólizas para ampliar los plazos del pago de primas. Esto beneficiará a contratantes, asegurados y beneficiarios que enfrenten problemas económicos derivados del coronavirus.

Con el propósito de ampliar el plazo para el pago de primas y beneficiar a asegurados que enfrenten alguna situación económica adversa derivado de la coyuntura actual, las instituciones podrán modificar los productos que tengan registrados ante la CNSF a través de endosos generales transitorios**.** Un endoso es un documento emitido por las instituciones, previo acuerdo entre las partes, cuyas cláusulas modifican, aclaran, adicionan o dejan sin efecto parte las condiciones de la póliza. La ampliación del plazo podrá de ser de hasta 60 días naturales y las instituciones deberán hacerle llegar a los contratantes que reciban el beneficio, un documento en el que se haga constatar de la ampliación otorgada. Podrá aplicarse lo anterior en los siguientes casos:

En pólizas que estén vigentes

En casos donde no se haya podido pagar la prima completamente o alguna fracción de esta si su pago es en parcialidades

El vencimiento de los plazos ampliados debe reflejarse dentro de la vigencia de la póliza contratada

Esta medida únicamente estará disponible para aquellos asegurados que las instituciones de seguros decidan otorgar de acuerdo al historial de los mismos.

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