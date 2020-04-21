La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) comunicó que permitirá a aseguradoras ampliar plazos para el pago de primasEl pasado 18 de abril, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) emitió un comunicado en el que anuncia que ha decido permitir que las instituciones financieras registren modificaciones a las pólizas para ampliar los plazos del pago de primas. Esto beneficiará a contratantes, asegurados y beneficiarios que enfrenten problemas económicos derivados del coronavirus.
Con el propósito de ampliar el plazo para el pago de primas y beneficiar a asegurados que enfrenten alguna situación económica adversa derivado de la coyuntura actual, las instituciones podrán modificar los productos que tengan registrados ante la CNSF a través de endosos generales transitorios**.** Un endoso es un documento emitido por las instituciones, previo acuerdo entre las partes, cuyas cláusulas modifican, aclaran, adicionan o dejan sin efecto parte las condiciones de la póliza. La ampliación del plazo podrá de ser de hasta 60 días naturales y las instituciones deberán hacerle llegar a los contratantes que reciban el beneficio, un documento en el que se haga constatar de la ampliación otorgada. Podrá aplicarse lo anterior en los siguientes casos:
- En pólizas que estén vigentes
- En casos donde no se haya podido pagar la prima completamente o alguna fracción de esta si su pago es en parcialidades
- El vencimiento de los plazos ampliados debe reflejarse dentro de la vigencia de la póliza contratada
- Esta medida únicamente estará disponible para aquellos asegurados que las instituciones de seguros decidan otorgar de acuerdo al historial de los mismos.
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