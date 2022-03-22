La autoridad fiscal reconoció en un video que no es posible utilizar la clave “01” para cancelar los CFDI, y dijo que se debe utilizar la clave “02”. En 2022 se implementó un nuevo mecanismo para l...

La autoridad fiscal reconoció en un video que no es posible utilizar la clave “01” para cancelar los CFDI, y dijo que se debe utilizar la clave “02”. En 2022 se implementó un nuevo mecanismo para la cancelación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por el que se debe indicar el motivo de la cancelación de los comprobantes.

Claves para indicar el motivo de la cancelación de los CFDI

Para indicar el motivo de la cancelación del comprobante se utilizarán las siguientes claves:

Comprobante emitido con errores con relación. Comprobante emitido con errores sin relación. No se llevó a cabo la operación. Operación nominativa relacionada en la factura global.

El 27 de enero, Fiscalia publicó un artículo en el que advirtió sobre la problemática que se presenta al intentar cancelar un CFDI con la clave "01 - Comprobante emitido con errores con relación". La clave “01” se utiliza cuando existe un error en la factura y se va a reexpedir otra, sustituyendo a la original. Salvo en el caso del uso del “02” que se utiliza, preferentemente, cuando el error está en los datos del receptor del comprobante.

Problemática con la clave "01"

En el artículo se explica que la problemática en torno al uso de la clave “01", se debe a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala que “primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada”. Pero el sistema actual del SAT prohíbe cancelar una factura que ya tiene documentos relacionados. Por eso, si primero se emite la factura corregida relacionándola con la errónea, esta factura errónea ya tendrá un documento relacionado, y su cancelación no será permitida.

El SAT reconoce que no es posible utilizar la clave “01” para cancelar los CFDI

El SAT recientemente publicó un video en su canal de YouTube en el que, sin explicar con claridad cuál es la lógica detrás de este procedimiento o qué es lo que se buscó con el uso de la clave “01”, se limitan a exponer los pasos para cancelar las facturas. En un nuevo artículo, Fiscalia indicó que del video del SAT se desprende que la autoridad reconoce que no es posible utilizar la clave “01”, para cancelar los CFDI, y expuso las siguientes consideraciones: De acuerdo con lo expuesto en el video del SAT, la clave “01” es para “cancelar todos los CFDI de un solo paso”, afirmación que no sólo resulta confusa e imprecisa, sino que no es lo que dicen los lineamientos de cancelación de comprobantes. La autoridad continúa expresando que para cancelar “un comprobante a la vez” se utiliza la clave “02”. Esta afirmación, además de resultar confusa e imprecisa, tampoco es lo que indican las guías de cancelación. Lo que sí resulta claro de la exposición que se hace en este video, es que es imposible cancelar un comprobante con la clave "01", y que se deberá utilizar la clave "02" para estar en condiciones de cancelarlo, o bien, se utilizarán las claves "03" o "04", si es que fueran aplicables al caso. Por eso, Fiscalia considera que no es posible cancelar un comprobante mediante el uso de la clave “01”, porque el procedimiento previsto para ello es técnicamente inviable. Así que los comprobantes deben cancelarse utilizando las otras claves de cancelación, distintas a la “01”, según sea el caso.