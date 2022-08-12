En lo que va del año, la televisora mexicana TV Azteca perdió dos juicios ante el ante el fisco mexicano por créditos fiscales que suman más de 5 mil millones de pesos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió hace unos días que TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego debe pagar al fisco 2 mil 615 millones 750 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas y recargos, respecto del ejercicio fiscal de 2013. La sala superior del TFJA aprobó por unanimidad de ocho votos la ponencia del magistrado Carlos Chaurand Arzate, quien argumentó que la televisora no logró desvirtuar la sanción que le impuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Es el segundo juicio que la autoridad fiscalizadora gana a la televisora en menos de seis meses. El pasado 26 de abril, el mismo tribunal ya había confirmado otra deuda de TV Azteca por 2 mil 477 millones de pesos, por la omisión de pago de ISR en 2009. Ambos créditos fiscales suman 5 mil 60 millones de pesos y son la parte sustancial de los adeudos de la televisora con el SAT. Sobre este caso fue cuestionada ayer la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, quien dijo que la televisora tiene que pagar el adeudo que tiene con el órgano recaudador de impuestos.

"Todos tienen que pagar", señaló la funcionaria en Palacio Nacional al ser abordada sobre el juicio que mantiene la empresa de telecomunicaciones con el fisco de México .

Azteca apelará deuda

La propietaria de la emisora, Grupo Salinas, dijo en un comunicado que los cargos se basaron en una estimación ilegal e injusta, y que apelaría a las autoridades correspondientes, tras el fallo del TFJA. "Seguiremos ejerciendo nuestro derecho a defendernos en instancias nacionales e internacionales, de lo que consideramos cobros erróneos y excesivos", señaló Grupo Salinas En conferencia matutina del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador que este año quedará resuelto el conflicto que existe con el empresario Ricardo Salinas Pliego por el adeudo fiscal que tiene con el SAT. “Ya estamos casi por definirlo, yo creo que antes de que finalice este año queda eso resuelto, en un sentido o en otro, o sea con toda claridad, esto es lo que se tiene que paga” dijo.