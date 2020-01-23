Luego de un año de operación, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha recibido críticas a sus lineamientos, tanto de sus becarios como empresas vinculadas y organizaciones. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) le envío una carta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pidiéndole que pusiera más candados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se observó que algunas empresas vinculadas emplearon becarios para realizar tareas de seguridad, lo que ponía en riesgo su vida, por lo que la STPS tomó cartas en el asunto y prohibió dichas actividades. Este tipo de situaciones dejaron ver que el programa cuenta con ciertas áreas grises que pueden ser mal utilizadas por las empresas. Otro ejemplo son los casos de centros de trabajo que cobraron a los becarios parte de su apoyo por recibir la capacitación. En este sentido, el CCE lanzó una serie de recomendaciones para evitar este tipo de abusos y no limitar la penetración del programa en las medianas y grandes empresas. En consecuencia, dicho organismo empresarial propone ajustes a las reglas de operación que elabora la STPS. Uno de los temas tocados por la CCE es que según los lineamientos actuales cualquier centro de trabajo vinculado puede recibir hasta 20 aprendices, por lo que empresas con 15 trabajadores o menos podrían estar constituidas en su mayoría por becarios. En contraste "el límite de 20 aprendices por empresa reduciría de manera importante la capacitación que ofrecen las empresas medianas y grandes, que cuentan con un número superior a dicha cantidad y podrían desincentivar la promoción del programa en ese nicho empresarial”, expone el documento del CCE. El organismo empresarial pidió además a la STPS que se refuercen los requisitos de los centros de trabajo para ingresar al programa. Uno de ellos constaría en acreditar al menos un año de experiencia en el área en que brindarán la capacitación a los aprendices. Asimismo, para evitar que los jóvenes pierdan la oportunidad de vincularse con una empresa, proponen que el plan de capacitación pueda ser declinado por el becario antes de iniciar su entrenamiento, para que de esta forma puedan optar por otro centro de trabajo. Actualmente los becarios sólo tienen una oportunidad para cambiar de centro de trabajo. Es decir, si el becario se postuló para trabajar en una empresa y no le agradó del todo el plan de trabajo, habría quemado una oportunidad, por lo que solamente tendría la oportunidad de cambiarse una vez más. "Es necesario que se aclare que también el joven puede declinar después de la entrevista su ingreso al centro de trabajo y buscar otra opción, con base en la información que recibirá del representante del centro de trabajo". Para esto, el CCE también sugiere que en los lineamientos comprometan a las empresas vinculadas a dar a conocer al joven toda la información necesaria, además de sus obligaciones y las tareas que llevará acabo durante su estancia de aprendizaje. Finalmente propone que la cobertura médica se extienda a un seguro de vida e incapacidad por accidentes para los becarios durante la capacitación. "Si bien los becarios no deben participar en actividades de riesgo, no están exentos de algún accidente grave”, detalló organismo. Con información de Factor Capital Humano

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