De acuerdo con especialistas, bajar la retención a intereses hará más atractivas las inversiones en servicios financieros. Esta semana el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, e...

De acuerdo con especialistas, bajar la retención a intereses hará más atractivas las inversiones en servicios financieros. Esta semana el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, entregó del Paquete Económico 2021 a la Cámara de Diputados. El documento contiene, entre otros, la Iniciativa de Ley de Ingresos 2021, con las proyecciones del Poder Ejecutivo en materia de ingresos para el próximo año. La iniciativa deberá ser revisada y aprobada por la Cámara de Diputados y la de Senadores y, en su caso, se le harán modificaciones. Arturo Herrera afirmó que no era el momento para cambiar o aumentar impuestos debido a que extensos sectores del país han visto afectada su economía debido a las medidas de confinamiento. En consecuencia, aseguró a los legisladores que no encontrarían grandes cambios en cuanto a la política tributaria respecto a lo aprobado en otros años.

Plantean reducir retención del ISR sobre intereses

Una de las propuestas plantea una reducción a la tasa de retención del ISR sobre los rendimientos de servicios financieros. Con esta propuesta, la tasa pasaría de 1.45% a 0.97%. De acuerdo con Hacienda, el ajuste se debe a la baja en las tasas de interés de los instrumentos públicos y privados a lo largo del año. En entrevista con Reforma, Bernardo Elizondo Ríos del despacho legal Adame y Elizondo, explicó que la medida se deriva de las tasas de interés del Banco de México (Banxico) por la crisis económica. En este sentido, la tasa de interés actual de Banxico es de 4.25%. Para 2021, la mayoría de los especialistas espera que baje hasta 4%. Con una menor tasa, las inversiones en servicios financieros tienen un rendimiento más bajo. Sin esta propuesta, la tasa de ISR a rendimientos financieros sería extremadamente alta. Al final, casi todo el interés de los rendimientos se iría a pagar impuestos. Con información de Reforma y El CEO https://reforma.com/NqWWxr/reduce-shcp-retencion-a-intereses/ https://elceo.com/mercados/impuestos-sobre-inversiones-en-renta-fija-bajaran-en-2021-aunque-seran-insuficiente/

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