Para el Consejo de Abogacía la designación realizada por la Segob carece de facultades legales y viola la autonomía de la Prodecon El Consejo General de la Abogacía Mexicana afirmó que es ilegal la designación de Armando Ocampo Zambrano como Subprocurador de asesoría de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Según un comunicado emitido por el organismo, Ocampo asume la posición de encargado de despacho del organismo, es decir, queda como titular en funciones aunque no fue nombrado como Procurador. El Consejo afirmó que la designación realizada por el Secretario de Gobernación carece de facultades legales y viola la autonomía técnica y de gestión de la Prodecon. Además, solicitó al Ejecutivo Federal que someta al Senado de la República una terna idónea para la designación del titular de Prodecon, dando cumplimiento a los requisitos de la ley. El organismo aclaró que no cuestionan la experiencia profesional de Ocampo como especialista en materia fiscal, pero su nombramiento no se ajusta a la legalidad por no haber sido designado por el Procurador y por provenir de la Procuraduría Fiscal de la Federación, lo que resulta contrario al objeto de la Prodecon. En ese sentido, el Consejo señaló que la designación de los funcionarios corresponde exclusivamente al Procurador y solicitó que se respete la regulación orgánica de la Prodecon para evitar debilitarla frente a otras instituciones y que se imposibilite la realización de su labor. La Prodecon, como organismo descentralizado, ha cumplido con su encomienda legal de proteger los derechos de los contribuyentes y expandir la cultura tributaria desde su creación. Por lo que cualquier designación en esa institución resulta de trascendental importancia para los contribuyentes y para el país, expuso en el comunicado.