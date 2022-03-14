En caso de que Hacienda cobrará el IEPS al combustible, el costo real para automovilistas y transportistas en las estaciones de servicio sería aproximadamente de 29 y 30 pesos. La semana pasada, diversos medios de comunicación reportaron que un litro de combustible tipo Premium en la Ciudad de México llegó a venderse hasta en 29.19 pesos, específicamente en una estación de la empresa Shell. Es decir que aquellos automovilistas que llenaron un tanque promedio de 50 litros en esa gasolinera pagarron al menos 1,459.5 pesos, de acuerdo con datos de Expansión. En este contexto, Alejandro Montufar, CEO de PETROIntelligence, dijo que los estímulos fiscales han logrado cumplir su objetivo de contener los precios de los combustibles en México. En una reunión virtual organizada por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), el especialista señaló que los precios que ofrecen las estaciones de servicio varían dependiendo la marca, y en el caso de la gasolinera Shell, se debe a la calidad del combustible, a los aditivos, a la estructura de proveeduría de la marca, entre otros aspectos. “Hay factores que son intangibles, en ocasiones, ciertas marcas ofrecen más caro el producto porque son la única estación en una zona, porque importan más caro o simplemente, porque es la estrategia comercial de la estación”, dijo.

Estímulos del 12 al 18 de marzo

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) fijó el pasado viernes en 100 por ciento el estímulo fiscal a la gasolina Premium y lo mantiene en el mismo porcentaje para la de bajo octanaje y el diésel durante la semana del 12 al 18 de marzo. Esta medida permite que los consumidores no paguen los casi seis pesos por litro que corresponde al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pues en caso de cobrarse el impuesto real sobre las gasolinas el precio al público estaría alrededor de los 30 pesos. De acuerdo con datos de Infobae, en caso de que Hacienda cobrará el IEPS que corresponde, (5.4917 pesos para la gasolina verde, 4.6375 en premium y 6.0354 para el diésel) el costo real para automovilistas y transportistas en las estaciones de servicio sería aproximadamente de 29 pesos para el diésel y en cuanto a las gasolinas rondaría los 28 y 30 pesos respectivamente. “Derivado de los últimos incrementos en los precios internacionales, los estímulos al IEPS para el caso de la gasolina regular y el diésel alcanzaron el 100 por ciento, dicho nivel no fue suficiente para mitigar la volatilidad, por lo que Hacienda estableció estímulos fiscales adicionales, consistentes en un monto por litro por tipo de combustibles, acreditable contra el IVA y/o el ISR de los importadores y refinadores”, explicó Alejandro Montufar. El SAT publicó este miércoles, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), las reglas generales referentes al estímulo fiscal complementario a los combustibles automotrices.