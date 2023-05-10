El monto de los adeudos fiscales de los grandes contribuyentes registró 546,648 millones de pesos en el primer trimestre de 2023 Los adeudos fiscales de grandes contribuyentes al Servicio de Administración Tributaria (SAT) crecieron 24% en el primer trimestre de 2023. De enero a marzo, el monto de los adeudos fiscales de los grandes contribuyentes registró 546,648 millones de pesos, según reporta El Economista. Lo anterior significó un crecimiento anual de 24% en términos reales, de acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El incremento anual fue superior al que se registró en el primer trimestre del 2022, que fue de 22.3%, y es el mayor aumento desde el 2019, de acuerdo con los datos oficiales citados en el artículo, señala el diario. La cifra dadas a conocer de los primeros tres meses del año también mostraron que el monto acumuló cinco años con crecimientos anuales en ese periodo.