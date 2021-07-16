Todavía debemos esperar a los reglamentos de la ANAM para saber cómo operará. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta semana un decreto con el que se creará la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que reemplazará a la Administración General de Aduanas (AGA), que hoy en día forma parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La nueva institución será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Es decir, pasará de formar parte del SAT a ser un órgano de la SHCP, de la misma forma que lo es el fisco desde que existe. Aún falta que se haga la reforma legal que traspase las funciones de la AGA al ANAM. Cuando se concrete el traspaso, la ANAM controlará los bienes, ingresos, fondos y fideicomisos relacionados a las aduanas que hoy en día controla el SAT. El fideicomiso más grande de estos tiene un saldo de 78 mil 842 millones de pesos. Otro punto destacable del decreto es que permite al ANAM la contratación de personas pertenecientes a las fuerzas armadas. https://twitter.com/ArturoHerrera\_G/status/1415672315971395585?ref\_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

Mayor recaudación

De acuerdo con algunos especialistas, la creación de la ANAM llevará a una mayor recaudación en aduanas. En entrevista con Reforma, Antonio Barragán, director general del despacho Intrade Consultores, explicó que el nuevo organismo podrá enfocarse en combatir la corrupción en aduanas; con esto, mejorará la recaudación que se pierde todos los días por productor que no pagan impuestos. Sin embargo, todavía se deben publicar los reglamentos generales que regirán la ANAM. De acuerdo con Barragán, también faltan los funcionarios especializados que conformarán el organismo. El decreto establece un plazo de 180 días naturales para proponer un reglamento de la ANAM. Por todo esto, lo más probable es que empiece a operar en 2022. Con información de Reforma https://www.reforma.com/preven-mayor-recaudacion-con-agencia-de-aduanas/ar2221540

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