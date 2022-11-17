En México las contrataciones han retrocedido 15% respecto de lo observado en 2021, revela un estudio. Una encuesta de SherlockHR reveló que México es el país que más ha mantenido la modalidad prese...

En México las contrataciones han retrocedido 15% respecto de lo observado en 2021, revela un estudio. Una encuesta de SherlockHR reveló que México es el país que más ha mantenido la modalidad presencial de trabajo en América Latina, con 62.51 por ciento de las empresas. De acuerdo con los resultados, 33.6 por ciento de las organizaciones en el país han adoptado el home office y 3.9 por ciento tiene un modelo híbrido. "El país que más ha mantenido la modalidad presencial de trabajo es México, con un 62.51 por ciento y tan solo un 3.9 por ciento de trabajo híbrido. Mientras que las empresas en Chile han apostado más por el teletrabajo (11.82 por ciento) y la modalidad híbrida (50.91 por ciento)", revela el estudio. Este resultado se debe a la resistencia que todavía muestran las empresas para hacer más flexibles los esquemas de trabajo debido a que piensan que se verá afectada la productividad, consideró Ivonne López, brand and candidate experience manager de SherlockHR.

Reducen contrataciones en modalidad home office

Las postulaciones a ofertas de trabajo remoto no han dejado de crecer, pero la disponibilidad del home office ha retrocedido en el último año, según reporta El Economista. Lo anterior apunta a que esta modalidad laboral alcanzó su punto máximo y empezó a ser desplazada por los empleos presenciales, según señala el medio. De acuerdo con una nueva investigación de LinkedIn, en todas las economías del mundo se observa una reducción de la oferta de trabajo remoto, a pesar de que esta modalidad sigue posicionada como un elemento atractivo para las personas que buscan nuevas oportunidades laborales. “Esto refleja una tendencia que estamos observando en países de todo el mundo y es una señal probable de que el trabajo remoto ha alcanzado su punto máximo a medida que los empleadores buscan que los empleados regresen a la oficina”, señaló LinkedIn en un comunicado.

A nivel global, el ritmo de contrataciones ha disminuido en todas las economías en el último año. En México la incorporación de nuevo talento ha retrocedido 15% respecto de lo observado en 2021, esto posiciona a nuestro país como la tercera economía con más reducción de contrataciones, sólo por detrás de Brasil (15%) y la India (18%).

Los datos de LinkedIn apuntan a una pausa en los planes de contratación y coinciden con lo reportado por KPMG en sus perspectivas de CEO: el contexto económico podría frenar la incorporación de nuevos empleados en los próximos meses.