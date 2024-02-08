Uno de los mitos es que para inscribirse en la Modalidad 40 se requieren Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de la última o últimas relaciones laborales La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un programa que permite a los trabajadores independientes o autónomos, así como a quienes dejaron de trabajar en empleos formales y desean mantener sus derechos de seguridad social, realizar contribuciones voluntarias para seguir cotizando. Lo anterior lo permite el IMSS, para que las personas sigan teniendo acceso a servicios médicos, pensiones por invalidez o fallecimiento, así como otros beneficios del Seguro Social. De acuerdo con Norma Arzate, especialista en Seguridad Social, mucho se habla de la Modalidad 40, pero hay muy poco conocimiento técnico, lo que genera desinformación y mitos sobre dicho programa.

¿Para inscribirse en la Modalidad 40 se requieren CFDI de la última relación laboral?

A través del video “Mitos y realidades de la Modalidad 40 - No se deje engañar”, la especialista indicó que uno de los mitos es que para inscribirse en la Modalidad 40 se requieren Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de la última o últimas relaciones laborales. Arzate explicó que el requisito de los CFDI de nómina, para demostrar que la relación o las relaciones laborales fueron reales, es un mito muy interesante. Esto se debe a que es parcialmente cierto. “Hay subdelegaciones a las que llegas con tus documentos para inscribirte en la Modalidad 40, y te piden los últimos recibos de nómina timbrados”, comentó. La especialista en Seguridad Social señaló que este requisito no está establecido en ninguna parte de la ley, como tampoco está establecido que se tiene que llevar la Clave Única de Registro de Población (CURP), el comprobante de domicilio, el número de seguridad social. Es decir, los requisitos para hacer materialmente la inscripción en la subdelegación que corresponda no vienen en la ley. “De este modo, por ejemplo, cuando me quiero inscribir hay ocasiones en las que no me piden el escrito libre, otras en las que si me lo piden. Estas son circunstancias que se dan cuando voy a hacer el proceso de afiliación, y hay subdelegaciones que ponen como parte de los requisitos mis últimos tres CFDI de nómina timbrados”, expresó. Entonces, lo anterior no es un mito, sino que es parcialmente cierto. Puedes ver el vídeo “Mitos y realidades de la modalidad 40 - No se deje engañar” aquí / Fecha de publicación: 10 de octubre de 2023.