Que no cunda el pánico: la información que dice que los depósitos de cinco mil pesos se fiscalizarán es falsa. El día de ayer, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó en su cuenta oficial de Twitter una alerta sobre falsa información que ha circulado en redes sociales. https://twitter.com/ProdeconMexico/status/1265320029949579266 De acuerdo con el boletín 009 / 2020, ha circulado información falsa en la que se difunde que a partir de junio los contribuyentes deberán informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por depósitos superiores a 5 mil pesos en sus cuentas bancarias. Esto es falso. El 1 de junio entrarán en vigor las nuevas disposiciones sobre pago de ISR e IVA por enajenación de bienes o prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas. Pero esto no tiene nada que ver con fiscalizar depósitos superiores a cinco mil pesos. Para evitar problemas de comunicación, la Prodecon creó webinars (seminarios en internet) y talleres para que las personas físicas que enajenan bienes, prestan servicios, concedan hospedaje, u otorgan el uso o goce temporal de bienes a través de plataformas tecnológicas, conozcan sus obligaciones fiscales. Los puedes revisar aquí.

¿Qué dice la Prodecon?

Esto es lo que dice el boletín de la Prodecon:

La Prodecon hace del conocimiento de los pagadores de impuestos que ha empezado a circular nuevamente en redes sociales y portales web, notas y un video en los cuales se difunde información falsa respecto a obligaciones fiscales. Esto ha generado confusión entre la sociedad. Dicho material se publicó inicialmente en febrero y fue desmentido en su momento por el SAT. Fue retomado la semana pasada provocando incertidumbre entre las personas que contribuyen al gasto público. En sus contenidos se mencionan, entre otras cosas, que “a partir del mes de junio las personas que reciban depósitos arriba de los cinco mil pesos mensuales, deberán declarar ante Hacienda de dónde recibieron el dinero y por qué, ya que con la reforma fiscal se verán obligados a tributar”. También que “cualquier persona que recibe dinero a través de cuentas bancarizadas o depósitos bancarios a dos tarjetas de crédito débito, porque si superan un cierto monto como depósito en esas cuentas van a tener que declarar fiscalmente y si no declaran fiscalmente tendrán consecuencias legales no sólo administrativas y penales, por qué se considera evasión de impuestos y hoy ese delito es más grave”. Lo anterior es totalmente falso ya que no hay alguna reforma fiscal que se hubiese aprobado sobre ese tema. Por lo que se le invita al contribuyente, ante cualquier duda en materia tributaria, que contacte a la Prodecon para que se le brinde la asesoría correspondiente de manera gratuita. Cabe destacar que las disposiciones fiscales que entrarán en vigor a partir del 1° junio son las relativas al pago de ISR e IVA por enajenación de bienes o prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas. Este es un tema del cual el Ombudsperson ha emitido información previamente. Con el objetivo de proporcionar datos fidedignos y puntuales, inició una serie de talleres para que las personas físicas que enajenan bienes, prestan servicios, conceden hospedaje, el uso o goce temporal de bienes a través de plataformas tecnológicas, conozcan sus obligaciones fiscales. El lunes se llevó a cabo el Webinar contenido el hipervínculo https://youtu.be/Z1XbCigjAIs, y dos talleres que se realizarán el martes 26 https://bit.ly/36s8msb y miércoles 27 https://bit.ly/36rXM4q a través de la plataforma ZOOM y se transmitirá también por la cuenta oficial de PRODECON en YouTube, ambos a las 17:00 horas.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y nuestro canal de YouTube.