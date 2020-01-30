A partir del 20 de febrero estará disponible el padrón de confianza ciudadanía para que los ciudadanos que inscriban sus negocios y firmen bajo protesta decir verdad, cumplan con todas las regularidades. En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el comisionado César Emiliano Hernández Ochoa, comisionado de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) presentó el Padrón de Confianza Ciudadana en el que podrán registrarse ciudadanos y empresas a partir del día 20 de febrero. Según el funcionario el padrón será de buena fe, pues no será un instrumento de fiscalización o para aumentar la carga a los ciudadanos. El objetivo del sistema será ayudar a facilitar el cumplimiento de las obligaciones y dar el beneficio de la confianza a los ciudadanos. Paralelamente habrá un padrón público de inspectores para que haya transparencia sobre las inspecciones que existen. La excepción serán aquellos casos reservados por motivos de seguridad. Además, a través del mismo sistema se podrá reportar cuando haya "regulaciones oscuras" o actos de corrupción. Por el momento está en prueba el sistema. El registro podrá realizarse en línea y, según Hernández Ochoa, será sencillo. Estará habilitado a partir del 20 de febrero. El comisionado mencionó que el sistema contará con un formato sencillo y que los datos obligatorios son:

el nombre (si se trata de una empresa debe registrar el del representante legal),

domicilio,

y a la actividad que se dedica.

Las empresas o negocios que cumplan con las inspecciones firmarán una declaración bajo protesta de decir la verdad y recibirán un reconocimiento. Sin embargo, se contará con candados para anular la constancia de los negocios que no cuenten o mientan de las regulaciones de su negocio. “Evidentemente habrá algunos candados ahí para que, si hay alguna persona malosa, digamos, estas constancias tengan una nulidad, pero el 99.9% de la gente que lo recibe recibirá su constancia y estará registrado en el Padrón de Confianza Ciudadana”, dijo. El comisionado destacó que las inspecciones se harán con base en una selección estratégica. Es decir, las inspecciones no desaparecerán totalmente. Se realizará una selección aleatoria mediante sorteos en los que se elegirá a algunas de las personas que serán inspeccionadas.

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