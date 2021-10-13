De enero del año pasado a septiembre de este año, la fiscalización y la eficiencia recaudatoria han conseguido casi 900 mil millones de pesos para el SAT. Desde enero de 2020 hasta septiembre de 20...

De enero del año pasado a septiembre de este año, la fiscalización y la eficiencia recaudatoria han conseguido casi 900 mil millones de pesos para el SAT. Desde enero de 2020 hasta septiembre de 2021, la fiscalización y la eficiencia recaudatoria consiguieron una recaudación de 888 mil millones de pesos para el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El SAT consiguió 683 mil millones de pesos por fiscalización; por otro lado, la eficiencia recaudatoria trajo consigo 205 mil millones de pesos.

Fiscalización y eficiencia recaudatoria

El programa para aumentar la eficiencia recaudatoria tiene dos vertientes:

La vigilancia del cumplimiento de obligaciones tiene por objeto que los contribuyentes cumplan con sus declaraciones y pagos de manera oportuna; permite identificar omisiones e invitar a los contribuyentes para su regularización.

El programa de caídas recaudatorias está enfocado en identificar contribuyentes que presentan variaciones atípicas en el pago de sus declaraciones, detectar inconsistencias y promover su corrección.

Este ha sido uno de los enfoques del SAT desde que Raquel Buenrostro tomó el mando. Por otro lado está la fiscalización; con los buenos resultados que ha obtenido la autoridad, no es de extrañar que sea uno de los principales motores del SAT para el próximo año. En este sentido, Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda, dijo que uno de los ejes centrales del Paquete Económico 2022 sería la fiscalización. De acuerdo con la Exposición de Motivos, en el ámbito de recaudación, las acciones se enfocarán a la recuperación de créditos fiscales, el aumento de los montos garantizados, así como al incremento de la presencia fiscal y la percepción de riesgo en los deudores Como señala El Universal, cerca del 40% de los 888 mil millones de pesos vino de los grandes contribuyentes; es decir, 359 mil millones de pesos. Además, hay que destacar que este monto se obtuvo derivado de actos de fiscalización. Otro punto importante es que 512 mil millones de pesos del monto total se pagaron en efectivo. Así, los 376 mil millones de pesos restantes corresponden a recaudación virtual; es decir, una cantidad que el contribuyente no podrá utilizar para devoluciones, compensaciones, etc. Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/fiscalizacion-y-eficiencia-dan-al-sat-8889-mil-mdp

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