Mediante un decreto, la paraestatal tendrá una exención fiscal por el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) y Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos En un movimiento para fortalecer la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Gobierno de México anunció una exención fiscal significativa para la petrolera estatal. Esta medida, que abarca un periodo de cuatro meses, busca inyectar una mayor liquidez a la compañía, enfrentada a retos financieros considerables. El decreto, promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, suspende temporalmente los gravámenes conocidos como Derecho de Utilidad Compartida (DUC) y Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos. Esta exención fiscal, que cubre los meses de octubre a enero de 2024, representa un estímulo fiscal equivalente al 100% de estos derechos, proporcionando a Pemex un respiro financiero crucial. La medida se estima que aliviará a Pemex con alrededor de 70 mil millones de pesos (aproximadamente 4.1 mil millones de dólares), según fuentes familiarizadas con el tema. Este apoyo llega en un momento crítico para Pemex, tras recientes rebajas en su calificación crediticia por parte de Moody's Investors Service, que destacó la necesidad de un apoyo gubernamental continuo para evitar un posible canje de deuda en dificultades. La administración de López Obrador ha priorizado la revitalización de Pemex, considerándola una pieza clave en su agenda gubernamental. Este último esfuerzo se suma a una serie de medidas de apoyo que el Gobierno ha extendido a la petrolera, incluyendo inyecciones de capital y exenciones fiscales anteriores, en un intento por estabilizar sus finanzas.

Apoyos no son suficientes

A pesar de la ayuda gubernamental, la deuda de Pemex ha sido objeto de escrutinio, con analistas financieros señalando la ausencia de un plan a largo plazo para aliviar la carga financiera de la empresa. La reciente rebaja de Moody's subraya las preocupaciones sobre el deterioro de las métricas crediticias de Pemex y la posibilidad de un canje de deuda en dificultades en el futuro. El apoyo presupuestario sin precedentes para Pemex en el año fiscal actual, y la continuación de esta tendencia en el presupuesto de 2024, reflejan el compromiso del Gobierno para asegurar la viabilidad financiera de la petrolera. Sin embargo, persiste la expectativa de que se desarrollen estrategias a más largo plazo para abordar los desafíos financieros de Pemex y garantizar su sostenibilidad futura.