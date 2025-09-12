Revisa qué aplica para trabajadores y alumnos, y cómo se paga si laboras en día feriado Septiembre suele traer dudas sobre puentes y descansos. Para planear con tiempo, conviene revisar lo que esta...

Revisa qué aplica para trabajadores y alumnos, y cómo se paga si laboras en día feriado Septiembre suele traer dudas sobre puentes y descansos. Para planear con tiempo, conviene revisar lo que establece la Ley Federal del Trabajo y, en el caso de estudiantes, el calendario oficial de la SEP.

Qué días son de descanso obligatorio en septiembre de 2025

En 2025, el único día de descanso obligatorio es el martes 16 de septiembre, por el aniversario del inicio de la Independencia de México. Ese día, las personas trabajadoras no están obligadas a presentarse y, si llegan a laborar, se activa un pago especial.

fecha motivo aplica como descanso oficial lunes 15 de septiembre de 2025 conmemoración del grito (por la noche del 15) no, es día laboral y escolar ordinario martes 16 de septiembre de 2025 día de la independencia sí, descanso obligatorio

El 15 de septiembre no es día de asueto. Aunque es una fecha muy simbólica, la LFT no lo incluye en la lista de descansos obligatorios, por lo que actividades laborales y clases se desarrollan con normalidad.

¿Habrá megapuente para estudiantes?

Para educación básica, el calendario de la SEP contempla dos fechas a considerar en septiembre de 2025: el martes 16 de septiembre (descanso oficial) y el viernes 26 de septiembre por Consejo Técnico Escolar. En muchos planteles, esta última fecha implica suspensión de clases, lo que genera un fin de semana largo para alumnas y alumnos, pero no modifica las obligaciones laborales del resto de los sectores.

Fecha Ámbito Situación martes 16 de septiembre Laboral Descanso obligatorio por ley martes 16 de septiembre Escolar (SEP) No hay clases viernes 26 de septiembre Escolar (SEP) Consejo técnico escolar (habitualmente no hay clases)

Cómo se paga si trabajas en el 16 de septiembre

Si la empresa requiere tu servicio en el día de descanso obligatorio, el artículo 75 de la LFT indica que debes recibir salario triple: tu sueldo diario normal más un pago doble adicional por las horas laboradas ese día.

Escenario Pago correspondiente Nota No trabajas el 16 de septiembre Salario diario normal No se descuenta el día Trabajas el 16 de septiembre Salario triple Sueldo diario + doble por laborar en día obligatorio Trabajas y el feriado cae en domingo Salario triple + prima dominical Prima dominical del 25% sobre el salario diario

Recomendaciones prácticas para empresas y personas trabajadoras

Confirmar con anticipación si habrá operaciones el 16 de septiembre para programar turnos y pago correcto.

Registrar en recibos la base salarial, el concepto de día obligatorio y, si aplica, la prima dominical.

En escuelas, revisar los avisos del plantel sobre el Consejo Técnico del 26 de septiembre para organizar actividades familiares.

¿Entonces hay megapuente en septiembre de 2025?

Para el ámbito laboral general, no se configura un megapuente porque el descanso oficial cae en martes y el 15 es laborable. En educación básica, la combinación del martes 16 y el Consejo Técnico del viernes 26 crea descansos separados durante el mes, con impacto únicamente escolar.