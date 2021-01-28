La mayoría de los especialistas cree que la eliminación del outsourcing traerá consecuencias graves para México. Este 1 de febrero iniciará el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión para di...

La mayoría de los especialistas cree que la eliminación del outsourcing traerá consecuencias graves para México. Este 1 de febrero iniciará el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión para discutir la reforma a la subcontratación. Debido a que fue catalogada como preferente, los legisladores solamente tendrán 30 días para discutirla. Varios especialistas temen que se elimine la subcontratación por completo. Estas son algunas de las posibles consecuencias si llega a darse esta decisión.

Ahuyentar empresas e inversión

En entrevista con Reforma, Claudia Jañez, titular del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), explicó que esto podría ahuyentar a las empresas multinacionales. La especialista también llamó la atención sobre la crisis económica actual, la peor en los últimos cien años. En este contexto, perder empresas podría traer grandes consecuencias. La semana pasada, la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria (Camexa) dijo que ante la difícil situación actual en materia económica y sanitaria, la desaparición del esquema laboral representa un reto “muy grande” para las empresas, que tendrá efectos negativos sobre las inversiones

Pérdida de empleos

Por otro lado, está la pérdida de empleos bajo este esquema. En entrevista con el mismo medio, José Torres, presidente de la Cámara Americana de Comercio (Amcham), explicó que si se elimina por completo, más de dos millones de empleos están en peligro. Otros escenarios estiman incluso una mayor pérdida de empleos. En entrevista con Reporte Índigo, Héctor Márquez, director comercial en México, Caribe y Centroamérica de Manpower, explicó que la cifra de empleos formales que se pueden perder es de más de cuatro millones. También dijo que los patrones estudiarán la situación de sus empresas para ver si eliminan los puestos o los integran a sus nóminas; en la mayoría de los casos, especialmente por la pandemia, se espera que los eliminen. Además, a esto hay que sumarle los 500 mil empleos que existen actualmente sin prestaciones y los 4 millones de empleos en esquemas elusivos. De acuerdo con Torres, la eliminación del outsourcingimplica poner en peligro a 6.5 millones de personas.

Afectará la competitividad

Esta semana, Larry Rubin, presidente de la Sociedad Americana de México, dijo que la eliminación llevaría al sector laboral en México en la dirección equivocada. Rubin explicó que la figura es utilizada en países “industrializados y en países de primer mundo”; también dijo que eliminarla pone a México en el “tercer mundo”, ya que lo hará menos competitivo a nivel internacional. Por otro lado, la firma KPMG dijo que la medida marcará la economía del país frente a otros en la región; además, enviará una señal sobre lo que las empresas pueden esperar sobre inversión en el país. Con información de Forbes, Reporte Índigo y El Universal https://www.forbes.com.mx/10-danos-que-provocara-la-prohibicion-del-outsourcing/ https://www.reporteindigo.com/reporte/outsourcing-el-dilema-entre-trabajadores-y-empresas/

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