El director técnico llegó a un acuerdo con la Procuraduría Fiscal para evitar ir a la cárcel. Parte del acuerdo es que invite a la población a cumplir con sus obligaciones fiscales. La semana pasa...

El director técnico llegó a un acuerdo con la Procuraduría Fiscal para evitar ir a la cárcel. Parte del acuerdo es que invite a la población a cumplir con sus obligaciones fiscales. La semana pasada, Miguel “el Piojo” Herrera, exfutbolista y director técnico, llegó a un acuerdo reparatorio con la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF). Se comprometió a pagar un millón 622 mil pesos tras ser acusado de defraudación fiscal equiparada, por reportar ingresos menores a los que que realmente tuvo durante 2014, año en que fue director técnico de la selección mexicana. En aquel año, el monto que no pagó fue de 737 mil pesos históricos, a lo que sumándole actualizaciones y recargos da más de millón y medio de pesos. El acuerdo también establece que Herrera debe publicar un mensaje en que inste a la población a cumplir con sus obligaciones fiscales: “Es momento de cumplir por México”. También tendrá que publicar en un medio de circulación nacional el reconocimiento de su falta fiscal y el compromiso de actuar dentro de la legalidad de ahora en adelanta.

El mensaje de Herrera

Ayer, Carlos Romero Aranda, titular de la PFF, publicó en su cuenta de Twitter el mensaje de Herrera en un periódico nacional. https://twitter.com/cromero\_aranda/status/1359940850734804993?s=21 El año pasado, Romero Aranda utilizó la misma estrategia contra Walmart. El pasado 25 de mayo, Walmart de México anunció que llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para pagar 8 mil millones de pesos para concluir asuntos fiscales por la venta de Vips y otras marcas de restaurantes a Alsea. Sin embargo, al igual que Herrera, la empresa debía presentar una disculpa en un periódico de circulación nacional. Romero Aranda también publicó la disculpa en su cuenta de Twitter. https://twitter.com/cromero\_aranda/status/1280991009183346689

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